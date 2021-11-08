***TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( Şirket Genel Bilgi Formu









***TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÖMER BULUT Başkan Başkan, Başkan V., Başkan YardımcısıORHAN YÜCE Başkan Yardımcısı Başkan YardımcısıÖMER FARUK KARABAYIR Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı, Başkan Yardımcısı V., 2 No'lu Uygulama Dairesi BaşkanıHAKAN AKBULUT Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı, Başkan Yardımcısı V.DURSUN BAŞTÜRK Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı, Başkan Yardımcısı V., Emlak Dairesi BaşkanıMUSTAFA LEVENT SUNGUR Başkan Yardımıcısı Başkan Yardımıcısı, Başkan Yardımcısı V., Toplu Konut Projeleri ve Araştırma Dairesi BaşkanıSEMRA ÇINAR I. Hukuk Müşaviri I. Hukuk MüşaviriYUNUS İHSAN KUMANTAŞ Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkan V., Sosyal Hizmetler Dairesi BaşkanıARİF GÜNEY GÜLTEKİN Teknik İşler Dairesi Başkanı Teknik İşler Dairesi BaşkanıKAZIM BAYBURT Uygulama Dairesi Başkanı Uygulama Dairesi Başkanı, Uygulama Dairesi Başkan V., 1 No'lu Uygulama Şube Müdürü, 4 No'lu Uygulama Şube MüdürüHACER ÜNAL Göçmen Konutları Koordinatör Yardımcısı Göçmen Konutları Koordinatör YardımcısıOSMAN DİRENÇ 2 No'lu Uygulama Dairesi Başkanı 2 No'lu Uygulama Dairesi Başkanı, 2 No'lu Uygulama Dairesi Başkanı V., 5 No'lu Uygulama Şube MüdürüAYŞE SÜMEN İmar ve Planlama Dairesi Başkanı İmar ve Planlama Dairesi BaşkanıMUSTAFA BAKIR Kentsel Yenileme Dairesi Başkanı Kentsel Yenileme Dairesi Başkanı, Kentsel Yenileme Dairesi Başkan V., Kentsel Dönüşüm Şube MüdürüMEHMET AKİF YAKAR Emlak Dairesi Başkanı Emlak Dairesi Başkanı, Emlak Dairesi Başkanı V., Arsa Üretim Şube MüdürüONUR DOĞU İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı İdari ve Mali İşler Dairesi BaşkanıADİL ÇALIŞKAN Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkan V., Başkan DanışmanıAYHAN KARACA Finansman Dairesi Başkanı Finansman Dairesi BaşkanıBEDRİ SİNAN GÜL İstanbul Kentsel Yenileme Dairesi Başkanı İstanbul Kentsel Yenileme Dairesi Başkanı, İstanbul Kentsel Yenileme Dairesi Başkan V.FUAT KUŞCU İstanbul Emlak Dairesi Başkanı İstanbul Emlak Dairesi Başkanı, İstanbul Emlak Dairesi Başkan V., 1 Nolu Kentsel Dönüşüm Şube MüdürüAHMET ÖZTÜRK Konut Kredileri Dairesi Başkanı Konut Kredileri Dairesi Başkanı, Konut Kredileri Dairesi Başkan V.SERHAT GÜNKAN Toplu Konut Projeleri ve Araştırma Dairesi Başkanı Toplu Konut Projeleri ve Araştırma Dairesi Başkanı, Toplu Konut Projeleri ve Araştırma Dairesi Başkan V. Statik ve Betonarme Şube MüdürüMURAT OSKAY 3 No'lu Uygulama Dairesi Başkanı 3 No'lu Uygulama Dairesi BaşkanıÖMER CANİKLİOĞLU 4 No'lu Uygulama Dairesi Başkanı 4 No'lu Uygulama Dairesi BaşkanıABDULVAHAP AFŞİN İhale Dairesi Başkanı İhale Dairesi BaşkanıAHMET ÖZTÜRK Strateji Geliştirme Dairesi Başkan V. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı V., Konut Kredileri Dairesi Başkanı, Konut Kredileri Dairesi Başkan V.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975764BIST