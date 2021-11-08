***TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( Şirket Genel Bilgi Formu
08.11.2021 16:04
***TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÖMER BULUT Başkan Başkan, Başkan V., Başkan Yardımcısı
ORHAN YÜCE Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı
ÖMER FARUK KARABAYIR Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı, Başkan Yardımcısı V., 2 No'lu Uygulama Dairesi Başkanı
HAKAN AKBULUT Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı, Başkan Yardımcısı V.
DURSUN BAŞTÜRK Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı, Başkan Yardımcısı V., Emlak Dairesi Başkanı
MUSTAFA LEVENT SUNGUR Başkan Yardımıcısı Başkan Yardımıcısı, Başkan Yardımcısı V., Toplu Konut Projeleri ve Araştırma Dairesi Başkanı
SEMRA ÇINAR I. Hukuk Müşaviri I. Hukuk Müşaviri
YUNUS İHSAN KUMANTAŞ Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkan V., Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı
ARİF GÜNEY GÜLTEKİN Teknik İşler Dairesi Başkanı Teknik İşler Dairesi Başkanı
KAZIM BAYBURT Uygulama Dairesi Başkanı Uygulama Dairesi Başkanı, Uygulama Dairesi Başkan V., 1 No'lu Uygulama Şube Müdürü, 4 No'lu Uygulama Şube Müdürü
HACER ÜNAL Göçmen Konutları Koordinatör Yardımcısı Göçmen Konutları Koordinatör Yardımcısı
OSMAN DİRENÇ 2 No'lu Uygulama Dairesi Başkanı 2 No'lu Uygulama Dairesi Başkanı, 2 No'lu Uygulama Dairesi Başkanı V., 5 No'lu Uygulama Şube Müdürü
AYŞE SÜMEN İmar ve Planlama Dairesi Başkanı İmar ve Planlama Dairesi Başkanı
MUSTAFA BAKIR Kentsel Yenileme Dairesi Başkanı Kentsel Yenileme Dairesi Başkanı, Kentsel Yenileme Dairesi Başkan V., Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü
MEHMET AKİF YAKAR Emlak Dairesi Başkanı Emlak Dairesi Başkanı, Emlak Dairesi Başkanı V., Arsa Üretim Şube Müdürü
ONUR DOĞU İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı
ADİL ÇALIŞKAN Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkan V., Başkan Danışmanı
AYHAN KARACA Finansman Dairesi Başkanı Finansman Dairesi Başkanı
BEDRİ SİNAN GÜL İstanbul Kentsel Yenileme Dairesi Başkanı İstanbul Kentsel Yenileme Dairesi Başkanı, İstanbul Kentsel Yenileme Dairesi Başkan V.
FUAT KUŞCU İstanbul Emlak Dairesi Başkanı İstanbul Emlak Dairesi Başkanı, İstanbul Emlak Dairesi Başkan V., 1 Nolu Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü
AHMET ÖZTÜRK Konut Kredileri Dairesi Başkanı Konut Kredileri Dairesi Başkanı, Konut Kredileri Dairesi Başkan V.
SERHAT GÜNKAN Toplu Konut Projeleri ve Araştırma Dairesi Başkanı Toplu Konut Projeleri ve Araştırma Dairesi Başkanı, Toplu Konut Projeleri ve Araştırma Dairesi Başkan V. Statik ve Betonarme Şube Müdürü
MURAT OSKAY 3 No'lu Uygulama Dairesi Başkanı 3 No'lu Uygulama Dairesi Başkanı
ÖMER CANİKLİOĞLU 4 No'lu Uygulama Dairesi Başkanı 4 No'lu Uygulama Dairesi Başkanı
ABDULVAHAP AFŞİN İhale Dairesi Başkanı İhale Dairesi Başkanı
AHMET ÖZTÜRK Strateji Geliştirme Dairesi Başkan V. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı V., Konut Kredileri Dairesi Başkanı, Konut Kredileri Dairesi Başkan V.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975764
BIST