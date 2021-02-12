***TOT* *TKD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









***TOT******TKD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [TKD, TOT]TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda tabloda belirtilen fonların birleşmesi nedeniyle Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 25/02/2021 tarihinden itibaren bünyesinde birleşilen fonun unvanı ve kodu kullanılacaktır.Birleşme Nedeniyle Sona Erecek FonBünyesinde Birleşilen FonTKD-TEB Portföy PY İkinci Değişken Özel FonTOT – TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909256BIST