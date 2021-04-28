***TPE* *IZP* *ISR* *ISS* *ISP* *IUU* *KKH* *ITG* *YAR* *IYR* *IYS* *TPR* *ISZ* *IPO* *IPA* *IPR* *IPC* *IPE* *IPU* *IPV* *IPG* *IMY* *KPK* *IMZ* *IPI* *IPJ*
28.04.2021 22:25
***TPE******IZP******ISR******ISS******ISP******IUU******KKH******ITG******YAR******IYR******IYS******TPR******ISZ******IPO******IPA******IPR******IPC******IPE******IPU******IPV******IPG******IMY******KPK******IMZ******IPI******IPJ******IYG******IMT******IPK******IMS******IOP******IMM******IMO******IOG******IMH******IPZ*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [IMH, IMM, IMO, IMS, IMT, IMY, IMZ, IOG, IOP, IPA, IPC, IPE, IPG, IPI, IPJ, IPK, IPO, IPR, IPU, IPV, IPZ, ISR, ISS, ISZ, ITG, IUU, IYG, IYR, IYS, IZP, KKH, KPK, YAR, TPE, TPR]
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
2020 YILI BAĞIMSIZ DENETİMİ SORUMLULUK BEYANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932089
BIST
18:051.386
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|Değişim
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En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|19,03
|292.301
|% 10,00
|
|SONME
|35,94
|3.925.103
|% 9,98
|
|UZERB
|45,64
|449.052
|% 9,98
|
|MERIT
|224,00
|1.363.712
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.820.932
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|92.605.145
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.744.956
|% -9,98
|
|NIBAS
|15,18
|12.482.907
|% -9,96
|
|KERVN
|0,73
|961.480
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.044.041
|% -9,78
|
|EREGL
|18,94
|1.148.210.655
|% -2,62
|
|KRDMD
|7,02
|846.975.284
|% -1,27
|
|GARAN
|7,12
|838.683.651
|% 0,00
|
|PETKM
|6,52
|690.266.226
|% 0,00
|
|THYAO
|12,01
|671.017.094
|% 0,67
|
|YKBNK
|2,10
|381.131.568
|% 0,96
|
|KRDMD
|7,02
|846.975.284
|% -1,27
|
|GARAN
|7,12
|838.683.651
|% 0,00
|
|PETKM
|6,52
|690.266.226
|% 0,00
|
|GWIND
|4,82
|504.666.686
|% -8,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1959
|8,1961
|% -0,11
|
|Euro
|9,9490
|9,9725
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,3900
|11,4471
|% 0,03
|
|Frank
|8,9746
|9,0286
|% 0,27
|
|Riyal
|2,1786
|2,1895
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|4,81
|
|Altın Gr.
|469
|469
|0,13
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,21
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,92
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,59
|66,59
|0,72
|