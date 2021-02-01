***TPF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
01.02.2021 11:13
***TPF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [TPF]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. 27/01/2021 tarihli yazısı ile kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 02/02/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
FON KODU
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
TPF
Tacirler Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
Tacirler Portföy Borçlanma Araçları Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906644
BIST
12:281.490
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 16,46
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.492
En Düşük
1.472
12:287,2217
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -0,0976
|Açılış
|: 7,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,3151
En Düşük
7,2093
12:288,7456
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -0,1398
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,8821
En Düşük
8,7273
12:28433,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,28
|Açılış
|: 433,25
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
432,22
BIST En Aktif Hisseler12:28
|SEKUR
|35,42
|14.626.093
|% 10,00
|
|DNISI
|16,06
|31.955.220
|% 10,00
|
|IDEAS
|16,28
|4.240.590
|% 10,00
|
|BTCIM
|11,78
|50.560.293
|% 9,99
|
|KONTR
|64,45
|62.694.806
|% 9,98
|
|MERIT
|126,00
|205.380
|% -10,00
|
|TKURU
|292,50
|84.240
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,19
|12.496
|% -9,88
|
|SNPAM
|23,00
|39.836
|% -9,45
|
|INTEM
|58,00
|680.050
|% -6,45
|
|KOZAL
|121,60
|898.185.695
|% 5,37
|
|ODAS
|4,08
|820.766.073
|% 7,65
|
|EKGYO
|2,46
|482.499.174
|% 2,07
|
|KARSN
|5,53
|463.160.091
|% 6,14
|
|GARAN
|9,39
|428.242.890
|% 0,86
|
|ODAS
|4,08
|820.766.073
|% 7,65
|
|EKGYO
|2,46
|482.499.174
|% 2,07
|
|SKBNK
|1,46
|138.510.126
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,91
|334.745.438
|% 0,51
|
|KARSN
|5,53
|463.160.091
|% 6,14
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2195
|7,2217
|% -1,33
|
|Euro
|8,7395
|8,7456
|% -1,57
|
|Sterlin
|9,8932
|9,9428
|% -1,03
|
|Frank
|1,9208
|1,9305
|% -1,27
|
|Riyal
|433,0300
|433,1370
|% -0,09
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|22,77
|
|Altın Gr.
|433
|433
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|2.873
|2.917
|-35,00
|
|Tam
|2.862
|2.934
|-33,59
|
|Yarım
|1.383
|1.419
|-16,24
|
|Çeyrek
|694
|710
|-8,13
|
|Gümüş.Ons
|29,78
|29,83
|2,91
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,59
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|0,53
|