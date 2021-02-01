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***TPF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

01.02.2021 11:13



***TPF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [TPF]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Tacirler  Portföy Yönetimi A.Ş. 27/01/2021 tarihli yazısı ile kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 02/02/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
    FON KODU
    ESKİ FON UNVANI
    YENİ FON UNVANI

     TPF
    Tacirler Portföy  Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
    Tacirler Portföy Borçlanma Araçları Fonu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906644


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