***TPL* *TDB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









***TPL******TDB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [TDB, TPL]TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda tabloda belirtilen fonların birleşmesi nedeniyle Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 12/07/2021 tarihinden itibaren bünyesinde birleşilen fonun unvanı ve kodu kullanılacaktır. Birleşme Nedeniyle Sona Erecek Fon Bünyesinde Birleşilen Fon TDB-TEB Portföy Boğaziçi Serbest (Döviz) Fon TPL – TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944370BIST