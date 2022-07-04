***TPYGI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
04.07.2022 09:25
***TPYGI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tera Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Game Invest Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun katılma belgeleri, TPYGI.F2 kodu ile 04/07/2022 tarihinden (BUGÜN) itibaren Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında (NYİP) işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 996,90TL). NYİP'te yalnızca nitelikli yatırımcılar işlem yapabilir. NYİP'te işlem gören fonlarda alım veya satım emrini Borsa Sistemi'ne iletmek üzere alan üye söz konusu emri Borsa'ya iletmeden önce emri veren müşterisinin nitelikli yatırımcı olduğunu tespit/teyit etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan hukuki ve maddi sorumluluk ilgili üyeye ait olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040983
BIST
10:482.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 22,57
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.456
10:4816,8187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0642
|Açılış
|: 16,7820
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7800
|
16,8217
En Düşük
16,7215
10:4817,5481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0692
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4100
|
17,5535
En Düşük
17,4493
10:48977,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,39
|Açılış
|: 977,44
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler10:46
|OYAYO
|9,33
|2.924.540
|% 7,86
|
|GESAN
|49,58
|181.662.560
|% 7,27
|
|LINK
|31,72
|8.530.537
|% 6,09
|
|BOBET
|6,99
|20.239.811
|% 6,07
|
|PEGYO
|2,04
|10.603.332
|% 5,70
|
|CANTE
|39,76
|30.340.853
|% -9,96
|
|MZHLD
|90,05
|4.713.497
|% -3,22
|
|OYLUM
|2,74
|2.396.579
|% -2,84
|
|BRKO
|1,40
|40.656
|% -2,78
|
|ITTFH
|1,55
|16.815.786
|% -2,52
|
|THYAO
|49,38
|721.053.757
|% 0,16
|
|SISE
|21,82
|507.890.195
|% 2,25
|
|KOZAL
|193,20
|498.648.968
|% 3,32
|
|EREGL
|26,90
|296.063.013
|% -0,59
|
|KRDMD
|11,31
|253.872.715
|% 0,18
|
|EKGYO
|2,82
|124.225.668
|% 0,36
|
|SKBNK
|1,09
|31.306.910
|% 2,83
|
|ODAS
|2,91
|77.569.726
|% 0,69
|
|YKBNK
|4,44
|115.889.805
|% 0,68
|
|SISE
|21,82
|507.890.195
|% 2,25
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8049
|16,8182
|% 0,38
|
|Euro
|17,5261
|17,5436
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,3112
|20,4130
|% 0,51
|
|Frank
|17,4631
|17,5683
|% 0,42
|
|Riyal
|4,4661
|4,4885
|% 0,33
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-3,12
|
|Altın Gr.
|977
|978
|1,46
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.616
|45,00
|
|Tam
|6.525
|6.614
|24,00
|
|Yarım
|3.194
|3.234
|12,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.617
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,83
|19,86
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,01
|
Seans Raporu
10:46
daha fazla
-
11:01GESAN
Yüzde 7.31 oranında artışla 49.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 810, 804 adet işlem
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11:00DERHL
Yüzde 4.82 oranında artışla 9.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 412, 522 adet işlem
-
10:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 11 artarak (% 1.06 ) 2, 684
-
10:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, THYAO, SODA
-
10:59XU100
Endeks 2, 469 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 5, 904.00 milyon TL de