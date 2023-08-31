***TPYGI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***TPYGI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [TPYGI]TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar02/08/2023 tarihinde KAP'ta açıklanan TPYGI.F2 birim pay değerinin 1,232.025064 TL olması ve söz konusu fiyatın halihazırda uygulanmakta olan fiyat limitlerinin dışında kalmış olması sebebiyle, TPYGI.F2 sırasında %10 olarak uygulanmakta olan üst fiyat limiti oranı bugün için 16:00 itibarıyla %20'ye çıkarılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190526BIST