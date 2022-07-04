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***TPYTI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

04.07.2022 09:22
***TPYTI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***TPYTI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

Tera Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Tech Invest Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun katılma belgeleri, TPYTI.F2 kodu ile 04/07/2022 tarihinden (BUGÜN) itibaren Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında (NYİP) işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 1.045,30 TL). NYİP'te yalnızca nitelikli yatırımcılar işlem yapabilir.  NYİP'te işlem gören fonlarda alım veya satım emrini Borsa Sistemi'ne iletmek üzere alan üye söz konusu emri Borsa'ya iletmeden önce emri veren müşterisinin nitelikli yatırımcı olduğunu tespit/teyit etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan hukuki ve maddi sorumluluk ilgili üyeye ait olacaktır. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040981


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OYAYO 9,30 2.550.239 % 7,51  
GESAN 49,44 167.694.947 % 6,97  
LINK 31,68 7.890.006 % 5,95  
PEGYO 2,04 9.571.086 % 5,70  
KMPUR 35,58 40.744.510 % 5,27  
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10:36 Alış Satış %  
Dolar 16,7948 16,8158 % 0,37  
Euro 17,5333 17,5527 % 0,42  
Sterlin 20,3068 20,4086 % 0,49  
Frank 17,4538 17,5590 % 0,37  
Riyal 4,4626 4,4850 % 0,25  
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10:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.809 -3,04  
Altın Gr. 977 978 1,53  
Cumhuriyet 6.518 6.616 45,00  
Tam 6.526 6.617 27,00  
Yarım 3.194 3.235 13,00  
Çeyrek 1.600 1.617 6,00  
Gümüş.Ons 19,81 19,84 -0,06  
Gümüş Gr. 10,71 10,72 0,00  
B. Petrol 112 112 0,20  
Seans Raporu 10:36
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