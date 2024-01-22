***TPYTI* *TPYGI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***TPYTI******TPYGI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [TPYTI, TPYGI]TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar22/01/2024 tarihinde KAP'ta açıklanan TPYGI.F2 birim pay değerinin 1549.361289 TL olması ve söz konusu fiyatın halihazırda uygulanmakta olan fiyat limitlerinin dışında kalmış olması sebebiyle, TPYGI.F2 sırasında %10 olarak uygulanmakta olan üst limit fiyat limiti oranı bugün için 17:20 itibarıyla %27'ye çıkarılacaktır. 22/01/2024 tarihinde KAP'ta açıklanan TPYTI.F2 birim pay değerinin 4181.746184 TL olması ve söz konusu fiyatın halihazırda uygulanmakta olan fiyat limitlerinin dışında kalmış olması sebebiyle, TPYTI.F2 sırasında %10 olarak uygulanmakta olan üst limit fiyat limiti oranı bugün için 17:20 itibarıyla %274'e çıkarılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242006BIST