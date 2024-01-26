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***TPYTI* *TPYGI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

26.01.2024 14:56
***TPYTI* *TPYGI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***TPYTI******TPYGI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

26/01/2024 tarihinde KAP'ta açıklanan TPYGI.F2 birim pay değerinin 1551,138359 TL olması ve söz konusu fiyatın halihazırda uygulanmakta olan fiyat limitlerinin dışında kalmış olması sebebiyle, TPYGI.F2 sırasında %10 olarak uygulanmakta olan üst limit fiyat limiti oranı bugün için 15:15 itibarıyla %28'e çıkarılacaktır. 26/01/2024 tarihinde KAP'ta açıklanan TPYTI.F2 birim pay değerinin 4180,998053 TL olması ve söz konusu fiyatın halihazırda uygulanmakta olan fiyat limitlerinin dışında kalmış olması sebebiyle, TPYTI.F2 sırasında %10 olarak uygulanmakta olan üst limit fiyat limiti oranı bugün için 15:15 itibarıyla %273'e çıkarılacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243006


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