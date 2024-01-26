***TPYTI* *TPYGI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
26.01.2024 14:56
***TPYTI******TPYGI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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İlgili Fonlar [TPYGI, TPYTI]
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26/01/2024 tarihinde KAP'ta açıklanan TPYGI.F2 birim pay değerinin 1551,138359 TL olması ve söz konusu fiyatın halihazırda uygulanmakta olan fiyat limitlerinin dışında kalmış olması sebebiyle, TPYGI.F2 sırasında %10 olarak uygulanmakta olan üst limit fiyat limiti oranı bugün için 15:15 itibarıyla %28'e çıkarılacaktır. 26/01/2024 tarihinde KAP'ta açıklanan TPYTI.F2 birim pay değerinin 4180,998053 TL olması ve söz konusu fiyatın halihazırda uygulanmakta olan fiyat limitlerinin dışında kalmış olması sebebiyle, TPYTI.F2 sırasında %10 olarak uygulanmakta olan üst limit fiyat limiti oranı bugün için 15:15 itibarıyla %273'e çıkarılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243006
BIST
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17:088.327
En Düşük
|Değişim
|: 1,92%
|| 156,70
|Açılış
|: 8.191
|
|Önceki Kapanış
|: 8.170
|
8.180
En Yüksek
8.342
17:0830,3170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0746
|Açılış
|: 30,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3000
|
30,5369
En Düşük
30,1899
17:0832,9779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0946
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,2791
En Düşük
32,6800
17:081.972,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 8,17
|Açılış
|: 1.973,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964,42
|
1.986,49
En Düşük
1.962,32
BIST En Aktif Hisseler17:08
|TARKM
|742,50
|679.343.375
|% 10,00
|
|DIRIT
|19,82
|8.311.240
|% 9,99
|
|KBORU
|138,80
|295.520.484
|% 9,98
|
|VAKFN
|5,84
|190.309.822
|% 9,98
|
|TETMT
|6.115,00
|26.431.063
|% 9,98
|
|SEKUR
|9,11
|4.703.977
|% -65,65
|
|YAYLA
|11,30
|20.565.085
|% -9,96
|
|TERA
|40,96
|85.526.037
|% -9,14
|
|SAMAT
|51,00
|205.757.611
|% -6,08
|
|QUAGR
|4,10
|1.721.976.261
|% -4,87
|
|THYAO
|257,75
|9.573.312.819
|% 2,18
|
|EKGYO
|10,19
|3.885.949.319
|% 6,04
|
|GUBRF
|146,90
|3.874.510.854
|% 5,68
|
|TCELL
|69,90
|3.758.398.596
|% 4,41
|
|EREGL
|43,22
|3.578.125.176
|% 0,93
|
|QUAGR
|4,10
|1.721.976.261
|% -4,87
|
|EKGYO
|10,19
|3.885.949.319
|% 6,04
|
|ZOREN
|4,50
|722.725.823
|% 1,81
|
|YKBNK
|21,78
|3.107.562.991
|% 0,37
|
|ISCTR
|25,20
|3.151.808.382
|% 1,69
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3094
|30,3178
|% 0,25
|
|Euro
|32,9716
|32,9903
|% 0,33
|
|Sterlin
|38,5297
|38,7229
|% 0,53
|
|Frank
|35,0092
|35,2201
|% 0,76
|
|Riyal
|8,0581
|8,0985
|% 0,18
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,78
|22,81
|% 0,66
|
|Platin
|909,47
|910,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|948,30
|951,74
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,03
|82,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,30
|2.023,61
|% 0,66
|