***TPYTI* *TPYGI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
29.06.2022 18:00
***TPYTI******TPYGI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [TPYGI, TPYTI]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tera Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Tech Invest Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (Tera Portföy Tech Invest) ve Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Game Invest Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun (Tera Portföy Game Invest) katılma payları Kotasyon Yönergesi'nin 16'ncı maddesi uyarınca kota alınmış olup, Tera Portföy Tech Invest katılma payları "TPYTI.F2" koduyla ve Tera Portföy Game Invest katılma payları "TPYGI.F2" koduyla 04/07/2022 tarihinden itibaren Pay Piyasası Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı'nda (NYİP) işlem görmeye başlayacaktır.
Fon katılma paylarının işlem görmeye başlayabilmesi için fon birim pay değerinin kurucu tarafından 01/07/2022 tarihinde KAP'ta duyurulması gerekmektedir.
NYİP'de fon katılma payları için sürekli işlem yöntemi uygulanacaktır. Fon katılma payları Borsa'da işlem görmeye başlamadan önce kurucu ve/veya ilgili portföy yönetim şirketi tarafından belirlenen ve KAP'ta duyurulan fon birim pay değeri Borsa'da ilk işlem gününde baz fiyat olarak alınır. Sonraki günlerde fiyat piyasada geçerli olan yöntem ile belirlenir. Fon katılma payları için maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak uygulanır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040139
BIST
17:592.402
En Yüksek
|Değişim
|: -3,55%
|| -88,28
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.402
17:5916,6802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0020
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
17:5917,4244
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,1288
|Açılış
|: 17,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
17:59971,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,50
|Açılış
|: 971,61
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ORCAY
|18,35
|114.399.779
|% 9,95
|
|COSMO
|11,54
|1.063.045
|% 9,90
|
|RTALB
|6,79
|74.731.359
|% 9,89
|
|TURSG
|5,35
|477.643.532
|% 9,86
|
|ULUSE
|222,70
|24.518.741
|% 9,43
|
|LIDFA
|12,60
|77.381.235
|% -10,00
|
|BASCM
|3,78
|786.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|16,94
|443.066.211
|% -9,99
|
|RODRG
|20,08
|9.137.840
|% -9,96
|
|YEOTK
|58,45
|87.030.549
|% -9,94
|
|THYAO
|46,18
|5.042.324.240
|% -3,87
|
|SISE
|20,68
|1.941.516.508
|% -3,45
|
|EREGL
|26,54
|1.633.279.930
|% -3,70
|
|ASELS
|22,68
|1.409.849.753
|% -2,24
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|EKGYO
|2,53
|585.829.802
|% -3,44
|
|YKBNK
|4,29
|919.476.940
|% -4,03
|
|ODAS
|2,90
|608.444.116
|% -4,92
|
|TSKB
|2,02
|352.494.645
|% -2,42
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6358
|16,6802
|% -0,01
|
|Euro
|17,3999
|17,4244
|% -0,73
|
|Sterlin
|20,1372
|20,2382
|% -0,62
|
|Frank
|17,3600
|17,4646
|% 0,06
|
|Riyal
|4,4181
|4,4403
|% -0,29
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-1,54
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-2,98
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.497
|6.609
|-28,00
|
|Yarım
|3.180
|3.231
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.615
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,75
|20,78
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|-0,07
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,53
|
Seans Raporu
17:59
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17:59EGEEN
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 2, 303.70 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 616 adet işlem
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17:57YUNSA
Yüzde -8.47 oranında düşüşle 30.68 lira fiyatla işlem gören hissede 814, 940 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 16 kaybederek (% -3.11 ) 2, 623
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17:56XU100
Endeks 2, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 29, 640.00 milyon TL de
-
17:54SEKUR
Yüzde -8.04 oranında düşüşle 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 173, 557 adet işlem