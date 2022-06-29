***TPYTI* *TPYGI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









***TPYTI******TPYGI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [TPYGI, TPYTI]TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTera Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Tech Invest Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (Tera Portföy Tech Invest) ve Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Game Invest Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun (Tera Portföy Game Invest) katılma payları Kotasyon Yönergesi'nin 16'ncı maddesi uyarınca kota alınmış olup, Tera Portföy Tech Invest katılma payları "TPYTI.F2" koduyla ve Tera Portföy Game Invest katılma payları "TPYGI.F2" koduyla 04/07/2022 tarihinden itibaren Pay Piyasası Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı'nda (NYİP) işlem görmeye başlayacaktır.Fon katılma paylarının işlem görmeye başlayabilmesi için fon birim pay değerinin kurucu tarafından 01/07/2022 tarihinde KAP'ta duyurulması gerekmektedir.NYİP'de fon katılma payları için sürekli işlem yöntemi uygulanacaktır. Fon katılma payları Borsa'da işlem görmeye başlamadan önce kurucu ve/veya ilgili portföy yönetim şirketi tarafından belirlenen ve KAP'ta duyurulan fon birim pay değeri Borsa'da ilk işlem gününde baz fiyat olarak alınır. Sonraki günlerde fiyat piyasada geçerli olan yöntem ile belirlenir. Fon katılma payları için maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak uygulanır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040139BIST