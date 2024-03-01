***TRA* *KZGYO* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
01.03.2024 09:46
***TRA******KZGYO******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Kuzugrup GYO A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253301
BIST
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11:009.219
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 25,61
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.179
En Yüksek
9.227
11:0031,3280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0945
|Açılış
|: 31,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,4296
En Düşük
31,1768
11:0033,9223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0556
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
33,9843
En Düşük
33,7387
11:002.060,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,49
|Açılış
|: 2.060,35
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.065,29
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler11:00
|DIRIT
|21,26
|5.663.324
|% 9,98
|
|LMKDC
|31,52
|1.535.047.199
|% 9,98
|
|ERCB
|222,70
|320.583.640
|% 9,98
|
|PATEK
|132,40
|508.820.649
|% 9,97
|
|KLGYO
|5,85
|199.602.280
|% 9,96
|
|ALCTL
|135,40
|305.799.322
|% -9,61
|
|ERSU
|32,06
|32.550.795
|% -6,26
|
|NETAS
|90,30
|61.729.962
|% -4,95
|
|EMNIS
|186,60
|338.866
|% -4,80
|
|KBORU
|166,00
|763.419.677
|% -4,65
|
|GUBRF
|205,40
|2.417.270.819
|% 2,39
|
|REEDR
|71,50
|1.842.491.904
|% 3,32
|
|LMKDC
|31,52
|1.535.047.199
|% 9,98
|
|THYAO
|280,75
|1.423.763.305
|% -0,35
|
|EREGL
|45,70
|1.289.562.107
|% 0,40
|
|LMKDC
|31,52
|1.535.047.199
|% 9,98
|
|EKGYO
|11,26
|506.114.522
|% 1,44
|
|KLGYO
|5,85
|199.602.280
|% 9,96
|
|ZOREN
|5,63
|183.807.813
|% -0,18
|
|ODAS
|10,25
|321.995.711
|% 1,59
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3219
|31,3280
|% 0,30
|
|Euro
|33,9093
|33,9223
|% 0,16
|
|Sterlin
|39,4528
|39,6507
|% 0,36
|
|Frank
|35,2120
|35,4241
|% 0,09
|
|Riyal
|8,3270
|8,3688
|% 0,29
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,56
|22,60
|% 0,66
|
|Platin
|873,29
|874,80
|% 0,66
|
|Paladyum
|938,39
|942,03
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,19
|82,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.043,59
|2.043,88
|% 0,66
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Seans Raporu
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