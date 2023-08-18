***TRA* *KZGYO* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***TRA******KZGYO******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [KZGYO]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.08.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarKuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Paylarının Halka Arzına İlişkin İzahname Ekleri/ Ek-817.08.2023 tarihli KAP açıklamasında 31.03.2023 tarihli solo ve konsolide raporlarının her ikisi de sehven solo Bağımsız Denetim Raporu olarak yayınlanmıştır.31.03.2023 tarihli Konsolide ve Solo Bağımsız Denetim Raporları ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186955BIST