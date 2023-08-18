***TRA* *KZGYO* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
18.08.2023 12:05
***TRA******KZGYO******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [KZGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Paylarının Halka Arzına İlişkin İzahname Ekleri/ Ek-8
17.08.2023 tarihli KAP açıklamasında 31.03.2023 tarihli solo ve konsolide raporlarının her ikisi de sehven solo Bağımsız Denetim Raporu olarak yayınlanmıştır.
31.03.2023 tarihli Konsolide ve Solo Bağımsız Denetim Raporları ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186955
BIST
'
12:417.749
En Düşük
|Değişim
|: -0,20%
|| -15,63
|Açılış
|: 7.804
|
|Önceki Kapanış
|: 7.764
|
7.731
En Yüksek
7.816
12:4127,1097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0305
|Açılış
|: 27,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1500
|
27,2346
En Düşük
27,0276
12:4129,4880
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0048
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,9037
En Düşük
29,3881
12:411.649,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,55
|Açılış
|: 1.649,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
|
1.657,64
En Düşük
1.644,00
BIST En Aktif Hisseler12:39
|OZRDN
|34,10
|70.640.356
|% 10,00
|
|GOKNR
|26,18
|408.585.003
|% 10,00
|
|TETMT
|1.297,60
|8.045.120
|% 9,99
|
|KLSER
|95,90
|1.675.412.336
|% 9,98
|
|QNBFL
|213,70
|331.876
|% 9,98
|
|KERVT
|11,52
|138.005.781
|% -7,69
|
|BAGFS
|30,76
|141.427.014
|% -7,07
|
|KNFRT
|17,59
|34.636.980
|% -6,68
|
|BUCIM
|8,33
|154.365.771
|% -5,98
|
|GOLTS
|192,60
|98.386.910
|% -5,59
|
|TUPRS
|129,80
|6.307.767.611
|% 5,53
|
|THYAO
|260,70
|3.997.183.872
|% -0,53
|
|EREGL
|42,96
|2.808.404.388
|% 0,47
|
|YKBNK
|16,62
|2.279.725.024
|% -0,54
|
|ASTOR
|134,70
|2.113.222.756
|% 0,15
|
|SKBNK
|4,23
|802.304.207
|% -2,08
|
|YKBNK
|16,62
|2.279.725.024
|% -0,54
|
|KATMR
|2,09
|269.112.827
|% 0,97
|
|ZOREN
|5,06
|633.927.614
|% 0,80
|
|DOHOL
|13,67
|1.524.090.317
|% 6,46
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1033
|27,1088
|% 0,11
|
|Euro
|29,4739
|29,4921
|% 0,00
|
|Sterlin
|34,3561
|34,5284
|% -0,16
|
|Frank
|30,6677
|30,8525
|% -0,11
|
|Riyal
|7,2104
|7,2466
|% 0,16
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|3,29
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.649
|4,18
|
|Cumhuriyet
|11.299
|11.470
|-13,00
|
|Tam
|11.064
|11.132
|4,00
|
|Yarım
|5.549
|5.591
|2,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.796
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,81
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,84
|19,86
|0,09
|
|B. Petrol
|83,66
|83,66
|-0,46
|