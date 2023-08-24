***TRA* *KZGYO* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRA******KZGYO******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [KZGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının halka arzında içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki ve idari sorumluluğu bulunan kişiler tarafından satın alınan pay tutarları aşağıda yer almaktadır.Ad-SoyadKurumDağıtım Yapılan Payların Nominal Değeri (TL)Yaşar ÇarkTSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.13Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189315BIST