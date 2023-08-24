***TRA* *KZGYO* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2023 16:47
***TRA******KZGYO******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [KZGYO]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının halka arzında içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki ve idari sorumluluğu bulunan kişiler tarafından satın alınan pay tutarları aşağıda yer almaktadır.
Ad-Soyad
Kurum
Dağıtım Yapılan Payların Nominal Değeri (TL)
Yaşar Çark
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
13
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189315
BIST
'
18:057.492
En Düşük
|Değişim
|: -1,45%
|| -110,30
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
18:0525,8610
En Yüksek
|Değişim
|: -4,89%
|| -1,3283
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
18:0528,1077
En Yüksek
|Değişim
|: -4,80%
|| -1,4186
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
18:051.597,11
En Yüksek
|Değişim
|: -4,61%
|| -77,12
|Açılış
|: 1.597,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GARAN
|54,45
|6.905.375.800
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|130.257.695
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|31.418.842
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|3.388.418
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|5.544.484
|% 9,99
|
|DOAS
|285,00
|2.765.961.133
|% -13,11
|
|CVKMD
|407,70
|826.570.722
|% -10,00
|
|TRILC
|13,86
|715.341.102
|% -10,00
|
|DOBUR
|61,65
|49.862.694
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|348.556.563
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,86
|15.361.132.698
|% 9,48
|
|ISCTR
|18,03
|14.962.293.553
|% 7,39
|
|THYAO
|230,00
|13.684.274.466
|% -4,05
|
|AKBNK
|30,14
|11.819.290.230
|% 8,97
|
|KLSER
|114,70
|10.697.134.918
|% -9,97
|
|YKBNK
|16,86
|15.361.132.698
|% 9,48
|
|ISCTR
|18,03
|14.962.293.553
|% 7,39
|
|EKGYO
|8,41
|5.571.185.491
|% -6,35
|
|SKBNK
|4,07
|2.401.788.200
|% 3,56
|
|AKBNK
|30,14
|11.819.290.230
|% 8,97
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,8403
|25,8466
|% -4,94
|
|Euro
|27,9723
|28,1649
|% -4,61
|
|Sterlin
|32,5896
|32,7530
|% -5,47
|
|Frank
|29,1840
|29,3598
|% -5,37
|
|Riyal
|6,8686
|6,9031
|% -4,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|5,80
|
|Altın Gr.
|1.595
|1.595
|-78,99
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.816
|11.087
|-277,00
|
|Yarım
|5.425
|5.565
|-134,00
|
|Çeyrek
|2.704
|2.782
|-68,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|20,11
|20,14
|-1,13
|
|B. Petrol
|82,97
|82,97
|-0,24
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59AHGAZ
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 13.07 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 661, 293 adet işlem
-
17:58YYLGD
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 20.18 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 839, 822 adet işlem
-
17:57DESA
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 21.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 770, 171 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 46 kaybederek (% -0.44 ) 6, 668
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, GARAN, QNBFB, ULKER, ZRGYO, KENT, TBORG, IZENR, OFSYM, QNBFL