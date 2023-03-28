***TRA* *LIDER* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından









***TRA******LIDER******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )İlgili Şirketler [LIDER]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurumumuzun halka arzına aracılık ettiği LDR Turizm A.Ş.(LIDER) Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu ektedir.Kamunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128827BIST