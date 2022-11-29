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***TRA* *SEGYO* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından

29.11.2022 19:28
***TRA* *SEGYO* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halk


***TRA******SEGYO******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.  Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082978


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Riyal 4,9439 4,9687 % 0,04  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.751 1.752 11,36  
Altın Gr. 1.050 1.050 7,65  
Cumhuriyet 6.994 7.099 5,00  
Tam 7.013 7.080 44,00  
Yarım 3.401 3.461 21,00  
Çeyrek 1.695 1.730 11,00  
Gümüş.Ons 21,28 21,30 0,36  
Gümüş Gr. 12,75 12,77 0,22  
B. Petrol 84,82 84,82 0,93  
Seans Raporu 18:05
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