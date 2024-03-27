***TRA* *TERA* *ENTRA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
27.03.2024 09:04
***TRA******TERA******ENTRA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [ENTRA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte sunulmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262963
BIST
'
11:428.763
En Düşük
|Değişim
|: -0,51%
|| -44,58
|Açılış
|: 8.834
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.749
En Yüksek
8.851
11:4232,2325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0591
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,2374
En Düşük
32,1073
11:4235,1136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,2495
|Açılış
|: 35,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,1226
En Düşük
34,7919
11:422.257,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 4,38
|Açılış
|: 2.257,66
|
|Önceki Kapanış
|: 2.253,38
|
2.262,03
En Düşük
2.249,44
BIST En Aktif Hisseler11:40
|AGROT
|39,16
|801.554.039
|% 10,00
|
|ERSU
|45,56
|69.677.920
|% 10,00
|
|ODINE
|48,28
|26.486.794
|% 9,98
|
|KBORU
|119,00
|403.645.405
|% 9,98
|
|QNBFB
|297,50
|2.591.225
|% 9,98
|
|EMNIS
|243,00
|1.416.933
|% -10,00
|
|KSTUR
|6.105,00
|7.496.940
|% -9,99
|
|SODSN
|225,30
|530.582
|% -9,97
|
|VRGYO
|55,60
|373.979.963
|% -9,96
|
|BJKAS
|52,00
|8.605.343
|% -9,96
|
|PETKM
|20,12
|2.344.756.095
|% -5,54
|
|THYAO
|282,50
|2.339.464.941
|% -0,96
|
|ASELS
|53,20
|1.323.853.804
|% 0,38
|
|YKBNK
|26,72
|1.193.033.872
|% 0,30
|
|ISCTR
|11,02
|990.015.218
|% -0,90
|
|PETKM
|20,12
|2.344.756.095
|% -5,54
|
|ISCTR
|11,02
|990.015.218
|% -0,90
|
|EKGYO
|9,31
|727.162.334
|% -0,11
|
|ZOREN
|5,42
|400.535.350
|% -0,37
|
|YKBNK
|26,72
|1.193.033.872
|% 0,30
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2264
|32,2340
|% 0,19
|
|Euro
|35,0750
|35,1012
|% 0,68
|
|Sterlin
|40,8369
|41,0416
|% -0,18
|
|Frank
|35,7143
|35,8933
|% -0,35
|
|Riyal
|8,6324
|8,6756
|% -0,12
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,43
|24,46
|% 0,66
|
|Platin
|902,18
|903,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|988,88
|991,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,84
|84,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.179,10
|2.179,70
|% 0,66
|