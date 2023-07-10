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***TRA* *TERA* *SKTAS*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

10.07.2023 18:27
***TRA* *TERA* *SKTAS*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %


***TRA******TERA******SKTAS*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 350.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 153.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %44,3433 oranında 68.200.000 TL artırılarak 222.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak yeni pay alma haklarının kullanımı 15.06.2023 tarihinde başlayıp 04.07.2023 tarihinde sona ermiştir. 
Yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan 321.775,561 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışı 07.07.2023 tarihinde tamamlanmış olup, ortaklığın (Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.) Kurul'un ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamaktadır. 
07.07.2023 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında satışa sunulan 321.775,561 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
ERTUĞRUL ERDOĞAN 100.000 % 31,08 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
RÜŞTÜ BORAN KESKİNER 124.254 % 38,62 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
ŞÜKRÜ AKMAN 20.000 % 6,22 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
TOLUN KUDALOĞLU 75.000 % 23,31 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169512


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Yarım 5.212 5.351 -6,00  
Çeyrek 2.614 2.675 -4,00  
Gümüş.Ons 23,12 23,14 0,05  
Gümüş Gr. 19,40 19,41 0,08  
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