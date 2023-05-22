***TRA* *TERA* *TACTR*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim
22.05.2023 18:19
***TRA******TERA******TACTR*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Taç Tarım Zorunlu Pay Alım Teklifi Bilgilendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler TACTR
İşlem Türü Zorunlu Pay Alım Teklifi
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı OTTO HOLDİNG A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi Otto Capital Danışmanlık A.Ş.
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 3739
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Para Birimi TRY
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 28.04.2021
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 11.05.2021
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00
Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi Fiyatı
TACTR, TRETTUR00019 Nâma Değil - 11,8734
Günlük Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Nominal Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Nominal Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
TACTR, TRETTUR00019 28.04.2021 0 0 0 0 0
TACTR, TRETTUR00019 29.04.2021 0 0 0 0 0
TACTR, TRETTUR00019 30.04.2021 0 0 0 0 0
TACTR, TRETTUR00019 03.05.2021 0 0 0 0 0
TACTR, TRETTUR00019 04.05.2021 0 0 0 0 0
TACTR, TRETTUR00019 05.05.2021 0 0 0 0 0
TACTR, TRETTUR00019 06.05.2021 0 0 0 0 0
TACTR, TRETTUR00019 07.05.2021 0 0 0 0 0
TACTR, TRETTUR00019 10.05.2021 0 0 0 0 0
TACTR, TRETTUR00019 11.05.2021 0 0 0 0 0
Toplam Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Pay Alım Teklifi Süresince Alınan Toplam Pay Adedi Pay Alım Teklifi Süresince Alınan Toplam Nominal Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
TACTR, TRETTUR00019 0 0 0
Konuya İlişkin Özel Şartlar
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Ek Açıklamalar
Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda ve San. Tic. A.Ş.'de (Şirket, TACTR) Tahsin ALTUN'un sahip olduğu 3.609.000,00 TL nominal değerli şirket payları Otto Capital Danışmanlık A.Ş. devrine ilişkin olarak 09/02/2021 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta duyurulduğu şekliyle Tahsin Altun - Otto Capital Danışmanlık A.Ş. arasındaki 08.02.2021 tarihli hisse satışı sözleşmesine istinaden borsada işlem görmeyen 3.609.000 hissenin 3.539.000 adetinin devir işlemi tamamlanmıştır. Geriye kalan 70.000 adet hisse devri ise 24.02.2021 tarihinde tamamlanarak KAP'ta duyurulmuştur. Bu sözleşme uyarınca Otto Capital Danışmanlık A.Ş. Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda ve San. Tic. A.Ş.'nin hakim hissedarı olmuştur. Bu kapsamda 1 TL nominal değerli paylar için 11,9120 TL tutar ile 28.04.2021 – 11.05.2021 tarihleri arasında pay alım teklifi yapılmış olup,söz konusu pay alım teklifine katılan yatırımcı olmamıştır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152845
BIST