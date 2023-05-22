***TRA* *TERA* *TACTR*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim









***TRA******TERA******TACTR*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 11.05.2021 tarihli "Taç Tarım Zorunlu Pay Alım Teklifi Bilgilendirmesi" KAP Sürecinin KapanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler TACTRİşlem Türü Zorunlu Pay Alım TeklifiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı OTTO HOLDİNG A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi Otto Capital Danışmanlık A.Ş.Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 3739Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüPara Birimi TRYPay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 28.04.2021Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 11.05.2021Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00Pay Alım Teklifine Konu Pay BilgileriPay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi FiyatıTACTR, TRETTUR00019 Nâma Değil - 11,8734Günlük Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Nominal Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Nominal Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıTACTR, TRETTUR00019 28.04.2021 0 0 0 0 0TACTR, TRETTUR00019 29.04.2021 0 0 0 0 0TACTR, TRETTUR00019 30.04.2021 0 0 0 0 0TACTR, TRETTUR00019 03.05.2021 0 0 0 0 0TACTR, TRETTUR00019 04.05.2021 0 0 0 0 0TACTR, TRETTUR00019 05.05.2021 0 0 0 0 0TACTR, TRETTUR00019 06.05.2021 0 0 0 0 0TACTR, TRETTUR00019 07.05.2021 0 0 0 0 0TACTR, TRETTUR00019 10.05.2021 0 0 0 0 0TACTR, TRETTUR00019 11.05.2021 0 0 0 0 0Toplam Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Pay Alım Teklifi Süresince Alınan Toplam Pay Adedi Pay Alım Teklifi Süresince Alınan Toplam Nominal Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıTACTR, TRETTUR00019 0 0 0Konuya İlişkin Özel ŞartlarEk Açıklamalar22.05.2023 18:19:15 tarihinde yapılan ve "https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152845" linkinde yer alan KAP açıklaması, 2 yıl önce, 11.05.2021 tarihinde aracılığı Aracı Kurumumuz tarafından yapılmış işlemin KAP sürecinin kapanması amacıyla sistemsel zorunluluk nedeniyle yapılmış olup, işlemle ilgili olumsuz bir husus içermemektedir.Kamuoyuna saygıyla arz olunur.Eklenen DökümanlarEK: 1 KapBildirim 1152845.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152902BIST