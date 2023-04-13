***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01/01/2023-31/12/2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 31/03/2023 tarih 21 sayılı kararı ileŞirketin 2023 yılı hesaplarını denetlemek üzere İstanbul Ticaret Sicilinde 463429 Sicil numarasına kayıtlı Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmesine ve Yönetim Kurulu'na gerekli sözleşmenin imza edilmesi için yetki verilmesine, ilk genel kurulda ilgili seçimin onanmasına oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137668BIST