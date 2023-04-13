***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.04.2023 16:59
***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2023-31/12/2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 31/03/2023 tarih 21 sayılı kararı ile
Şirketin 2023 yılı hesaplarını denetlemek üzere İstanbul Ticaret Sicilinde 463429 Sicil numarasına kayıtlı Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmesine ve Yönetim Kurulu'na gerekli sözleşmenin imza edilmesi için yetki verilmesine, ilk genel kurulda ilgili seçimin onanmasına oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137668
BIST
18:055.136
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -10,56
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.196
En Düşük
5.132
18:0519,3405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0346
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,6157
En Düşük
19,2915
18:0521,4231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1976
|Açılış
|: 21,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,6142
En Düşük
21,1879
18:051.268,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 17,28
|Açılış
|: 1.268,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.283,13
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|110,00
|34.108.947
|% 10,00
|
|BALAT
|16,94
|1.561.581
|% 10,00
|
|POLTK
|2.208,60
|26.706.341
|% 10,00
|
|CRFSA
|63,85
|115.247.396
|% 9,99
|
|SONME
|32,14
|27.963.674
|% 9,99
|
|MEGAP
|3,59
|93.654.081
|% -40,37
|
|MEGAP
|3,59
|93.654.081
|% -40,37
|
|KZBGY
|20,14
|346.128.850
|% -7,27
|
|ONCSM
|101,20
|98.580.336
|% -6,30
|
|SAFKR
|13,38
|53.570.652
|% -6,24
|
|THYAO
|137,10
|5.228.301.894
|% 2,77
|
|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 2,15
|
|EREGL
|36,30
|3.198.442.070
|% 0,11
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% -1,30
|
|SISE
|44,50
|2.028.333.540
|% 0,23
|
|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 2,15
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% -1,30
|
|EKGYO
|7,00
|1.265.475.313
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,47
|291.689.505
|% -3,52
|
|YKBNK
|10,32
|1.114.574.315
|% -0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3363
|19,3405
|% 0,18
|
|Euro
|21,3957
|21,4231
|% 0,93
|
|Sterlin
|24,1407
|24,2618
|% 0,42
|
|Frank
|21,7078
|21,8386
|% 1,14
|
|Riyal
|5,1389
|5,1647
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.041
|2.041
|26,25
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|16,86
|
|Cumhuriyet
|8.691
|8.822
|180,00
|
|Tam
|8.705
|8.787
|112,00
|
|Yarım
|4.251
|4.300
|55,00
|
|Çeyrek
|2.126
|2.150
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|25,75
|25,78
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|16,01
|16,02
|0,18
|
|B. Petrol
|87,05
|87,05
|-0,28
|