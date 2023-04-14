***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24/01/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 37.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 52.500.000 TL'ye çıkarılması işleminde 1 TL nominal değerli pay 10,00 TL'den primli olarak halka arz edilmiş olup,Esas Sözleşme'nin "SERMAYE" başlıklı 7. maddesi 13.04.2023 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138949BIST