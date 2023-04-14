***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
14.04.2023 19:23
***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/01/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 37.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 52.500.000 TL'ye çıkarılması işleminde 1 TL nominal değerli pay 10,00 TL'den primli olarak halka arz edilmiş olup,
Esas Sözleşme'nin "SERMAYE" başlıklı 7. maddesi 13.04.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138949
BIST
18:055.093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -42,67
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.093
18:0519,3656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0468
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
18:0521,2998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0540
|Açılış
|: 22,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4832
En Düşük
21,2519
18:051.247,16
En Yüksek
|Değişim
|: -1,67%
|| -21,15
|Açılış
|: 1.247,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.240,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARZUM
|22,00
|20.701.347
|% 10,00
|
|IMASM
|440,50
|121.447.670
|% 9,99
|
|BVSAN
|63,85
|388.365.525
|% 9,99
|
|SKTAS
|3,97
|31.768.782
|% 9,97
|
|CVKMD
|127,00
|3.102.356
|% 9,96
|
|ETILR
|14,31
|163.787.716
|% -10,00
|
|EDIP
|8,50
|92.748.918
|% -9,96
|
|EUYO
|5,98
|6.274.968
|% -9,94
|
|GEREL
|16,46
|42.711.187
|% -7,53
|
|DIRIT
|7,50
|1.213.065
|% -7,41
|
|THYAO
|134,40
|3.420.658.505
|% -1,97
|
|KOZAL
|22,40
|3.385.793.342
|% -1,67
|
|GESAN
|85,90
|2.798.356.602
|% 1,78
|
|EREGL
|35,70
|1.944.588.515
|% -1,65
|
|KOZAA
|45,04
|1.690.005.488
|% 2,55
|
|KOZAL
|22,40
|3.385.793.342
|% -1,67
|
|EKGYO
|6,87
|1.004.816.480
|% -1,86
|
|ISCTR
|12,12
|1.401.806.239
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,86
|94.762.494
|% -2,27
|
|YKBNK
|10,26
|1.111.845.974
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3578
|19,3644
|% 0,24
|
|Euro
|21,2803
|21,3188
|% -0,16
|
|Sterlin
|23,9691
|24,0893
|% -0,69
|
|Frank
|21,5505
|21,6803
|% -0,45
|
|Riyal
|5,1467
|5,1725
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.003
|2.003
|-37,44
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|-24,15
|
|Cumhuriyet
|8.793
|8.926
|104,00
|
|Tam
|8.730
|8.852
|61,00
|
|Yarım
|4.264
|4.332
|30,00
|
|Çeyrek
|2.132
|2.166
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|15,72
|15,73
|-0,33
|
|B. Petrol
|86,27
|86,27
|0,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GEREL
Yüzde -7.13 oranında düşüşle 16.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 406, 177 adet işlem
-
17:58POLTK
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 2, 104.70 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 472 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 104 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 43, 998.00 milyon TL de
-
17:57CRFSA
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 61.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 074, 459 adet işlem
-
17:55CRFSA
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 61.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 067, 896 adet işlem