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***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme

15.06.2023 18:18
***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme


***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin güncel hali ekte yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 13/04/2023 04/05/2023 10824
7 13/02/2023 26/04/2023 10819
7 22/02/2023 24/02/2023 10777
3,4,6,7,8,10,13,15,16,17,18,19,20,21 12/10/2020 14/10/2020 10181
2,6,8,10,14,17 31/12/2019 07/01/2020 9988
6 19/07/2017 02/08/2017 9380
1,2,3,4,5 06/01/2017 12/01/2017 9240
2,4,10 24/08/2016 05/09/2016 9151



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159190


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLKIM 53,90 57.871.700 % 10,00  
EUHOL 1,98 52.572.905 % 10,00  
OSTIM 3,85 72.321.521 % 10,00  
AVHOL 60,50 82.560.396 % 10,00  
SODSN 31,90 1.337.285 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 23,6425 23,6476 % 0,33  
Euro 25,8980 25,9116 % 1,61  
Sterlin 30,1342 30,2854 % 1,34  
Frank 26,4264 26,5856 % 1,50  
Riyal 6,2845 6,3160 % 0,35  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.959 1.959 16,80  
Altın Gr. 1.488 1.489 18,15  
Cumhuriyet 9.776 9.924 -78,00  
Tam 9.722 9.987 -68,26  
Yarım 4.766 4.880 25,00  
Çeyrek 2.383 2.440 13,00  
Gümüş.Ons 23,86 23,89 -0,06  
Gümüş Gr. 18,12 18,14 0,02  
B. Petrol 75,64 75,64 2,44  
Seans Raporu 18:05
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