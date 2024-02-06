***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme
06.02.2024 13:01
***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.06.2023
Açıklamalar
Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin güncel hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 13/04/2023 04/05/2023 10824
7 13/02/2023 26/04/2023 10819
7 22/02/2023 24/02/2023 10777
3,4,6,7,8,10,13,15,16,17,18,19,20,21 12/10/2020 14/10/2020 10181
2,6,8,10,14,17 31/12/2019 07/01/2020 9988
6 19/07/2017 02/08/2017 9380
1,2,3,4,5 06/01/2017 12/01/2017 9240
2,4,10 24/08/2016 05/09/2016 9151
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247081
BIST