***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.05.2023 09:51
***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 ve 2022 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Tescil
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 21.03.2023
Genel Kurul Tarihi 14.04.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Giz No:9 Kat:11, Maslak-Sarıyer/ İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
4 - Denetçi raporlarının okunması.
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - 6. 2021 ve 2022 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 2021 Yılı öncesi, 2021 ve 2022 yıllarına ait dağıtılabilir karların ve bir kısım emisyon primi kullanılarak %200 bedelsiz sermaye artış konusunun Genel Kurula öneri şeklinde sunulması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması
9 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi, onaylanması
10 - Sermaye Piyasası Kanunu madde 19-5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2023 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
11 - Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi
13 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Tera Yatirim_2023_GK_Bilgilendirme_Doküman.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 19.04.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TYM genel kurul tutanak_2021_2022.pdf - Tutanak
EK: 2 KAR DAĞITIM POLİTİKASI 13042023 _V2.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 TERA YATIRIM BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 13042023_v2.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 BAĞIŞ POLİTİKASI 13042023_v2.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 5 TERA YATIRIM ÜCRET POLİTİKASI 13042023_v2.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 6 TYM hazir bulunanlar_2021_2022.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14 Nisan 2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 19 Nisan 2023 tarihinde tescil edilmiş ve 20 Nisan 2023 tarih ve 10816 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin 124. sayfasında yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151213
BIST