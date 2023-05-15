***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 ve 2022 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni TescilGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 21.03.2023Genel Kurul Tarihi 14.04.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.04.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Giz No:9 Kat:11, Maslak-Sarıyer/ İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.3 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.4 - Denetçi raporlarının okunması.5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.6 - 6. 2021 ve 2022 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 2021 Yılı öncesi, 2021 ve 2022 yıllarına ait dağıtılabilir karların ve bir kısım emisyon primi kullanılarak %200 bedelsiz sermaye artış konusunun Genel Kurula öneri şeklinde sunulması,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması9 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi, onaylanması10 - Sermaye Piyasası Kanunu madde 19-5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2023 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,11 - Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi13 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Tera Yatirim_2023_GK_Bilgilendirme_Doküman.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 19.04.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 TYM genel kurul tutanak_2021_2022.pdf - TutanakEK: 2 KAR DAĞITIM POLİTİKASI 13042023 _V2.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 3 TERA YATIRIM BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 13042023_v2.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4 BAĞIŞ POLİTİKASI 13042023_v2.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 5 TERA YATIRIM ÜCRET POLİTİKASI 13042023_v2.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 6 TYM hazir bulunanlar_2021_2022.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 14 Nisan 2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 19 Nisan 2023 tarihinde tescil edilmiş ve 20 Nisan 2023 tarih ve 10816 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin 124. sayfasında yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151213BIST