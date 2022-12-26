***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar26.12.2022 tarihinde bazı medya sitelerinde, kurumumuzun da adının geçtiği ifadelere yer verilmiştir. Bu ifadeler, gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu asılsız ve hukuka aykırı iddialar nedeniyle sorumlular hakkında her türlü yasal yollara başvurulacağını, kamuoyuna saygıyla duyururuz.Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089974BIST