***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
26.12.2022 22:02
***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26.12.2022 tarihinde bazı medya sitelerinde, kurumumuzun da adının geçtiği ifadelere yer verilmiştir. Bu ifadeler, gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu asılsız ve hukuka aykırı iddialar nedeniyle sorumlular hakkında her türlü yasal yollara başvurulacağını, kamuoyuna saygıyla duyururuz.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089974
BIST
18:055.504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 49,30
|Açılış
|: 5.517
|
|Önceki Kapanış
|: 5.455
|
5.549
En Düşük
5.480
18:0518,7219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0423
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7961
En Düşük
18,6065
18:0519,9280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0911
|Açılış
|: 20,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9444
En Düşük
19,7844
18:051.081,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,27
|Açılış
|: 1.081,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079,77
|
1.087,21
En Düşük
1.076,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TERA
|13,31
|10.487.189
|% 10,00
|
|YESIL
|5,39
|57.587.068
|% 10,00
|
|NATEN
|201,30
|86.493.575
|% 10,00
|
|BRKVY
|30,36
|4.500.870
|% 10,00
|
|CMBTN
|574,30
|54.915.420
|% 10,00
|
|IMASM
|270,00
|61.443.365
|% -10,00
|
|UZERB
|170,10
|2.145.575
|% -10,00
|
|KONTR
|153,10
|359.640.792
|% -8,54
|
|OZSUB
|20,82
|69.267.642
|% -8,12
|
|ALFAS
|298,20
|427.139.910
|% -6,64
|
|ENKAI
|32,30
|7.748.571.427
|% 5,21
|
|PETKM
|20,48
|7.117.181.308
|% 4,33
|
|THYAO
|145,00
|6.301.883.747
|% 2,26
|
|ASELS
|59,20
|4.652.320.500
|% 2,07
|
|EKGYO
|8,55
|3.787.032.792
|% 0,47
|
|EKGYO
|8,55
|3.787.032.792
|% 0,47
|
|PETKM
|20,48
|7.117.181.308
|% 4,33
|
|ENKAI
|32,30
|7.748.571.427
|% 5,21
|
|YKBNK
|12,10
|2.786.528.921
|% -0,08
|
|DOHOL
|10,55
|2.230.419.944
|% 5,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6526
|18,7219
|% 0,23
|
|Euro
|19,8034
|19,9280
|% 0,46
|
|Sterlin
|22,4838
|22,5965
|% 0,21
|
|Frank
|19,9671
|20,0873
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9555
|4,9804
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.799
|0,42
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.080
|0,03
|
|Cumhuriyet
|7.285
|7.395
|5,00
|
|Tam
|7.321
|7.372
|54,00
|
|Yarım
|3.545
|3.610
|32,00
|
|Çeyrek
|1.778
|1.804
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,23
|14,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,54
|84,54
|3,56
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58EUYO
Yüzde 8.86 oranında artışla 4.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 690, 077 adet işlem
-
17:57PAMEL
Yüzde 4.33 oranında artışla 248.00 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 998 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 55, 65 artarak (% 1.16 ) 4, 861
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUFA, PENTA, TERA, UMPAS, VKING, YESIL, BRKO, CMBTN, ADEL, YYAPI
-
17:56
ADEL, PSDTC, CMBTN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında