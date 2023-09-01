***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
01.09.2023 16:00
***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliğ'nin 29. maddesi 5. fıkrası gereğince hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetim Komitesi Tarafından Hazırlanan Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu" ekte yer almaktadır.
Kamunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190849
BIST
'
17:348.042
En Düşük
|Değişim
|: 1,56%
|| 123,68
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
8.061
17:3426,7195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0296
|Açılış
|: 26,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7248
En Düşük
26,6058
17:3428,8820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0848
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0743
En Düşük
28,6292
17:341.662,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,18
|Açılış
|: 1.662,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.677,90
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler17:34
|IZENR
|59,40
|3.677.792.767
|% 10,00
|
|BRSAN
|836,00
|2.080.889.903
|% 10,00
|
|GWIND
|31,90
|848.647.506
|% 10,00
|
|ARSAN
|14,08
|132.209.459
|% 10,00
|
|ORGE
|56,65
|232.506.853
|% 10,00
|
|KTLEV
|45,24
|1.542.157.749
|% -9,97
|
|AZTEK
|59,75
|478.370.334
|% -9,95
|
|EMNIS
|57,70
|1.192.584
|% -7,16
|
|TDGYO
|10,99
|64.869.428
|% -6,86
|
|FZLGY
|21,10
|427.478.767
|% -6,55
|
|THYAO
|254,60
|10.336.922.467
|% 3,92
|
|KOZAL
|29,26
|9.884.259.979
|% 2,81
|
|ASTOR
|142,30
|7.012.502.208
|% -1,18
|
|ISCTR
|21,20
|6.216.638.607
|% 0,66
|
|TUPRS
|142,30
|5.726.943.111
|% 0,85
|
|EKGYO
|8,77
|3.864.482.935
|% 2,10
|
|KOZAL
|29,26
|9.884.259.979
|% 2,81
|
|ISCTR
|21,20
|6.216.638.607
|% 0,66
|
|YKBNK
|16,00
|2.871.460.278
|% 0,63
|
|IHLAS
|1,12
|165.365.614
|% 2,75
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7123
|26,7195
|% 0,11
|
|Euro
|28,8727
|28,8820
|% -0,29
|
|Sterlin
|33,6201
|33,7887
|% -0,23
|
|Frank
|30,0761
|30,2573
|% -0,01
|
|Riyal
|7,1011
|7,1367
|% 0,16
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|-2,16
|
|Altın Gr.
|1.662
|1.663
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.435
|61,00
|
|Tam
|10.980
|11.091
|-3,00
|
|Yarım
|5.507
|5.567
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.745
|2.783
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|20,76
|20,79
|-0,18
|
|B. Petrol
|87,97
|87,97
|1,14
|
Seans Raporu
17:34
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