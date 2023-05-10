***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 24.02.2023 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurt içinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 700.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 23.03.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusu yapılmıştır. Şirketimiz tarafından 700.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç başvurusu, 140.000.000 TL tutarında olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.05.2023 tarih ve 25/556 sayılı karar ile onaylanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ve Başvuru Formu ekte yer almaktadır.Kamunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149457BIST