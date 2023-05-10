***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
10.05.2023 12:05
***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 24.02.2023 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurt içinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 700.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 23.03.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusu yapılmıştır. Şirketimiz tarafından 700.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç başvurusu, 140.000.000 TL tutarında olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.05.2023 tarih ve 25/556 sayılı karar ile onaylanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ve Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Kamunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149457
BIST
13:584.498
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -38,66
|Açılış
|: 4.544
|
|Önceki Kapanış
|: 4.536
|
4.551
En Düşük
4.486
13:5819,5375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0245
|Açılış
|: 20,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5950
|
19,5569
En Düşük
19,4851
13:5821,3886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 22,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4600
|
21,4460
En Düşük
21,3327
13:581.275,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,82
|Açılış
|: 1.275,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.276,73
|
1.279,40
En Düşük
1.272,29
BIST En Aktif Hisseler13:54
|BRSAN
|137,50
|283.247.634
|% 10,00
|
|EGPRO
|58,85
|40.460.669
|% 10,00
|
|ULAS
|15,42
|9.023.840
|% 9,99
|
|FADE
|8,32
|6.773.753
|% 9,91
|
|ZOREN
|4,49
|190.443.907
|% 9,78
|
|AVHOL
|21,12
|3.608.605
|% -9,97
|
|GRTRK
|20,44
|145.082.320
|% -9,96
|
|TUKAS
|10,95
|139.151.810
|% -9,73
|
|IZINV
|19,91
|7.313.512
|% -8,33
|
|AYEN
|19,05
|35.834.503
|% -7,97
|
|ISCTR
|12,56
|2.634.233.530
|% 3,63
|
|KCHOL
|86,35
|2.102.033.724
|% -0,58
|
|CWENE
|110,60
|1.202.046.175
|% -6,43
|
|SISE
|37,02
|1.193.370.292
|% -1,28
|
|THYAO
|127,40
|1.056.051.766
|% -1,09
|
|ISCTR
|12,56
|2.634.233.530
|% 3,63
|
|EKGYO
|5,51
|375.703.686
|% 0,36
|
|YKBNK
|10,48
|678.108.521
|% 0,87
|
|ZOREN
|4,49
|190.443.907
|% 9,78
|
|KRDMD
|14,12
|563.221.139
|% 0,14
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5311
|19,5375
|% 0,13
|
|Euro
|21,3834
|21,3886
|% 0,00
|
|Sterlin
|24,5662
|24,6894
|% 0,03
|
|Frank
|21,8319
|21,9634
|% 0,03
|
|Riyal
|5,1928
|5,2189
|% 0,09
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.031
|2.032
|-2,90
|
|Altın Gr.
|1.275
|1.276
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|9.283
|9.423
|20,00
|
|Tam
|9.237
|9.472
|20,65
|
|Yarım
|4.567
|4.657
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.276
|2.314
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,60
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,06
|-0,02
|
|B. Petrol
|76,58
|76,58
|-0,86
|