***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.08.2023 tarih ve 49/1002 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracına ilişkin İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır.Kamunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190181BIST