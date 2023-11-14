***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
14.11.2023 10:31
***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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12.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.09.2023 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurt içinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 750.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 12.09.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Şirketimiz tarafından 750.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç başvurusu, 750.000.000 TL tutarında olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.11.2023 tarih ve 69/1492 sayılı karar ile onaylanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ve Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217728
BIST
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12:167.601
En Düşük
|Değişim
|: 0,43%
|| 32,45
|Açılış
|: 7.601
|
|Önceki Kapanış
|: 7.568
|
7.534
En Yüksek
7.621
12:1628,6321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0417
|Açılış
|: 28,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6600
|
28,7072
En Düşük
28,5144
12:1630,6862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0648
|Açılış
|: 30,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,8528
En Düşük
30,5634
12:161.791,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,88
|Açılış
|: 1.791,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.789,21
|
1.798,11
En Düşük
1.783,30
BIST En Aktif Hisseler12:16
|PENTA
|22,22
|133.007.104
|% 10,00
|
|MIATK
|815,00
|2.696.363.102
|% 9,99
|
|MARKA
|41,82
|1.969.011
|% 9,99
|
|MARBL
|17,63
|25.490.917
|% 9,98
|
|SNPAM
|178,70
|27.669.908
|% 9,97
|
|CASA
|147,10
|316.118
|% -9,98
|
|BALAT
|32,90
|757.194
|% -9,86
|
|QNBFL
|900,00
|1.163.700
|% -9,09
|
|TURGG
|494,00
|17.667.204
|% -9,02
|
|PRZMA
|58,45
|19.555.618
|% -7,22
|
|THYAO
|235,60
|3.401.971.675
|% 1,46
|
|MIATK
|815,00
|2.696.363.102
|% 9,99
|
|TUPRS
|149,00
|1.436.800.987
|% 1,36
|
|REEDR
|25,94
|1.393.951.836
|% -4,98
|
|PETKM
|20,90
|1.292.415.465
|% 3,47
|
|EKGYO
|7,24
|1.180.663.831
|% 3,28
|
|ZOREN
|5,09
|459.833.227
|% 2,21
|
|IHLAS
|1,36
|117.653.169
|% -0,73
|
|IHLGM
|1,75
|109.955.351
|% 3,55
|
|PETKM
|20,90
|1.292.415.465
|% 3,47
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6229
|28,6321
|% 0,15
|
|Euro
|30,6742
|30,6862
|% 0,21
|
|Sterlin
|35,0745
|35,2504
|% 0,21
|
|Frank
|31,6289
|31,8194
|% 0,15
|
|Riyal
|7,6101
|7,6483
|% 0,13
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,42
|22,45
|% 0,66
|
|Platin
|872,26
|873,14
|% 0,66
|
|Paladyum
|986,15
|989,97
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,67
|82,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.947,06
|1.947,38
|% 0,66
|