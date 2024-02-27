***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
27.02.2024 12:28
***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, yeniden düzenlenen 17.01.2024 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında, yurt içinde, nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin, 989.000.000 TL tutarına kadar, borçlanma aracı ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapılmıştır.
Başvurumuz, SPK tarafından 22.02.2024 tarih ve 12/275 sayılı karar ile onaylanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252237
BIST
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14:159.263
En Düşük
|Değişim
|: -0,76%
|| -70,92
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.186
En Yüksek
9.351
14:1531,1505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0484
|Açılış
|: 31,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
14:1533,8479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0531
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0243
En Düşük
33,7153
14:152.039,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,86
|Açılış
|: 2.039,91
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler14:15
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|PATEK
|99,55
|26.830.318
|% 10,00
|
|EDATA
|33,00
|240.749.535
|% 10,00
|
|FONET
|30,14
|250.745.573
|% 10,00
|
|BRKVY
|165,00
|135.342.521
|% 10,00
|
|AYCES
|900,00
|510.294.632
|% -10,00
|
|SODSN
|134,60
|3.603.193
|% -9,97
|
|PSGYO
|7,00
|1.051.385.074
|% -8,50
|
|IHYAY
|3,18
|42.353.152
|% -7,83
|
|ERSU
|35,56
|26.269.684
|% -7,83
|
|THYAO
|286,75
|7.855.615.535
|% 0,44
|
|MIATK
|80,80
|5.157.140.482
|% 4,80
|
|REEDR
|69,35
|4.711.936.787
|% 3,82
|
|EREGL
|46,40
|4.262.301.945
|% 1,80
|
|ASTOR
|128,80
|2.902.678.632
|% -1,68
|
|ZOREN
|5,50
|1.087.719.324
|% -3,17
|
|PSGYO
|7,00
|1.051.385.074
|% -8,50
|
|EKGYO
|11,48
|1.475.079.715
|% -1,29
|
|ISCTR
|11,33
|1.417.634.774
|% -1,17
|
|YKBNK
|23,50
|2.222.026.981
|% 0,26
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1477
|31,1505
|% 0,16
|
|Euro
|33,8416
|33,8477
|% 0,16
|
|Sterlin
|39,3969
|39,5945
|% 0,17
|
|Frank
|35,2576
|35,4700
|% 0,19
|
|Riyal
|8,2858
|8,3274
|% 0,23
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,60
|22,64
|% 0,66
|
|Platin
|889,42
|890,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|966,36
|969,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,34
|81,34
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,57
|2.035,88
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:15
daha fazla
-
14:30PSGYO
Yüzde -8.89 oranında düşüşle 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 149, 669, 388 adet işlem
-
14:29KTSKR
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 75.80 lira fiyatla işlem gören hissede 913, 977 adet işlem
-
14:28AVHOL
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 55.75 lira fiyatla işlem gören hissede 960, 145 adet işlem
-
14:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -64, 2 kaybederek (% -0.79 ) 8, 103
-
14:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BANVT, FONET, NETAS, YAYLA, ATATP, GEREL, BFREN, SMART, BRKVY, EDATA