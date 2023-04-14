***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Başvurusu - GüncellemeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 24.02.2023İhraç Tavanı Tutarı 700.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 23.03.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 24.02.2023 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurt içinde tahsisli ve nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 700.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 23.03.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusu yapılmıştır. İlgili başvuru kapsamında 13.04.2023 tarihinde aynı tutarda ve yurt içinde sadece nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı edilebilmesi hakkında yönetim kurulu kararı alınmıştır. Kamunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138964BIST