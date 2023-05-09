***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Araçları İhracına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İhraç tavanı limit onayıYetkili Organ Karar Tarihi 24.02.2023İhraç Tavanı Tutarı 140.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 23.03.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 05.05.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.05.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin 24.02.2023 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurt içinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 700.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 23.03.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusu yapılmıştır. Şirketimiz tarafından 700.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç başvurusu, 140.000.000 TL tutarında olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.05.2023 tarih ve 25/556 sayılı karar ile onaylanmıştır. Kamunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Onaylı İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Tera Yatırım Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148981BIST