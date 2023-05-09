***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
09.05.2023 18:13
***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç tavanı limit onayı
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı 140.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 23.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.05.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.05.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 24.02.2023 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurt içinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 700.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 23.03.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusu yapılmıştır. Şirketimiz tarafından 700.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç başvurusu, 140.000.000 TL tutarında olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.05.2023 tarih ve 25/556 sayılı karar ile onaylanmıştır. Kamunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Tera Yatırım Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148981
BIST
18:004.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -25,74
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.622
En Düşük
4.513
18:0019,5244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0226
|Açılış
|: 20,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
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19,5398
En Düşük
19,4689
18:0021,3785
En Yüksek
|Değişim
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|| -0,0782
|Açılış
|: 22,4600
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|Önceki Kapanış
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21,4771
En Düşük
21,2827
18:001.271,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,05
|Açılış
|: 1.271,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.275,59
En Düşük
1.265,14
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|BRYAT
|894,30
|149.283.541
|% 10,00
|
|CELHA
|27,50
|12.927.431
|% 10,00
|
|OSMEN
|72,10
|21.439.945
|% 9,99
|
|EGPRO
|53,50
|62.813.995
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|74.936.022
|% 9,98
|
|GRTRK
|22,70
|829.140.669
|% -9,99
|
|UFUK
|40,56
|1.750.647
|% -9,99
|
|CWENE
|118,20
|3.485.524.809
|% -9,98
|
|AVHOL
|23,46
|103.638.677
|% -9,98
|
|NETAS
|23,82
|132.647.000
|% -9,98
|
|ISCTR
|12,12
|5.681.628.196
|% 3,50
|
|KCHOL
|86,85
|4.982.447.626
|% 7,75
|
|THYAO
|128,80
|3.933.680.361
|% -3,01
|
|CWENE
|118,20
|3.485.524.809
|% -9,98
|
|AKBNK
|16,71
|3.129.916.667
|% 1,33
|
|ISCTR
|12,12
|5.681.628.196
|% 3,50
|
|YKBNK
|10,39
|2.668.780.608
|% 4,84
|
|AKBNK
|16,71
|3.129.916.667
|% 1,33
|
|EKGYO
|5,49
|822.188.823
|% -1,08
|
|SKBNK
|2,26
|311.647.478
|% 0,89
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5143
|19,5259
|% 0,12
|
|Euro
|21,3749
|21,3806
|% -0,35
|
|Sterlin
|24,5524
|24,6755
|% 0,07
|
|Frank
|21,8083
|21,9397
|% -0,12
|
|Riyal
|5,1892
|5,2152
|% 0,09
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.027
|2.027
|6,14
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.272
|4,05
|
|Cumhuriyet
|9.263
|9.403
|32,00
|
|Tam
|9.217
|9.452
|36,08
|
|Yarım
|4.553
|4.638
|22,00
|
|Çeyrek
|2.269
|2.312
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,52
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,98
|16,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,55
|75,55
|-1,46
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