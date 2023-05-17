***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.05.2023 14:44
***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı 560.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 17.05.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 24.02.2023 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurt içinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 560.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla bugün (17.05.2023) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Kamunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151934
BIST
16:014.653
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 63,73
|Açılış
|: 4.606
|
|Önceki Kapanış
|: 4.590
|
4.681
En Düşük
4.600
16:0119,7591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0417
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,8240
En Düşük
19,6576
16:0121,4501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0140
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
21,5228
En Düşük
21,3889
16:011.261,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,34
|Açılış
|: 1.261,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,38
|
1.268,01
En Düşük
1.257,36
BIST En Aktif Hisseler15:59
|PSGYO
|5,83
|57.754.439
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,00
|18.616.651
|% 9,99
|
|FADE
|9,26
|24.585.998
|% 9,98
|
|DGGYO
|28,66
|34.681.214
|% 9,98
|
|KAPLM
|79,40
|22.577.564
|% 9,97
|
|MMCAS
|4,81
|334.227
|% -5,31
|
|BRKO
|4,12
|357.321
|% -4,19
|
|GSRAY
|8,92
|367.561.936
|% -3,98
|
|DAGHL
|13,66
|102.835.430
|% -3,80
|
|ENSRI
|8,92
|30.838.588
|% -3,36
|
|THYAO
|137,40
|5.019.550.634
|% 1,10
|
|ISCTR
|11,11
|3.524.583.409
|% -1,94
|
|KCHOL
|81,00
|2.879.843.252
|% 1,38
|
|AKBNK
|15,57
|2.555.972.336
|% -1,27
|
|KOZAL
|19,68
|2.253.979.453
|% 3,58
|
|ISCTR
|11,11
|3.524.583.409
|% -1,94
|
|YKBNK
|9,40
|2.227.557.572
|% -0,84
|
|EKGYO
|6,50
|1.066.915.255
|% 0,46
|
|AKBNK
|15,57
|2.555.972.336
|% -1,27
|
|KOZAL
|19,68
|2.253.979.453
|% 3,58
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7518
|19,7559
|% 0,20
|
|Euro
|21,4358
|21,4440
|% 0,04
|
|Sterlin
|24,5556
|24,6788
|% 0,03
|
|Frank
|21,8506
|21,9822
|% -0,30
|
|Riyal
|5,2527
|5,2791
|% 0,16
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.985
|-4,52
|
|Altın Gr.
|1.260
|1.260
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|9.042
|9.179
|-52,00
|
|Tam
|8.995
|9.229
|-82,40
|
|Yarım
|4.442
|4.560
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.214
|2.273
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,73
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,00
|15,02
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|0,03
|