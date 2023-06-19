***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İhraç limiti onayıYetkili Organ Karar Tarihi 24.02.2023İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 17.05.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 15.06.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.06.2024Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 15.06.2023 tarih ve 34/709 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracına ilişkin İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır. Kamunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdfEK: 2 Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Onaylı Borçlanma Aracı İhraç Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160144BIST