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***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

19.06.2023 18:32
***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç limiti onayı

Yetkili Organ Karar Tarihi 24.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 17.05.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.06.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.06.2024

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15.06.2023 tarih ve 34/709 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracına ilişkin İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır. Kamunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Onaylı Borçlanma Aracı İhraç Başvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160144


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KONKA 38,74 146.361.878 % 9,99  
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Yarım 4.726 4.842 -42,00  
Çeyrek 2.363 2.421 -21,00  
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Gümüş Gr. 18,16 18,18 -0,20  
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