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***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

07.07.2023 09:36
***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 07.07.2023
İhraç Tavanı Tutarı 390.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 05.07.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 24.02.2023 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurt içinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 390.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 05.07.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Kamunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166824


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Tam 10.394 10.648 -18,00  
Yarım 5.205 5.349 -8,00  
Çeyrek 2.611 2.674 -5,00  
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Gümüş Gr. 19,06 19,09 0,03  
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