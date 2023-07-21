***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı Yönetim Kurulu Kararı GüncellemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Yönetim Kurulu Kararı tarihi ve tutarı güncellenmiştir.Yetkili Organ Karar Tarihi 21.07.2023İhraç Tavanı Tutarı 340.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 05.07.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 24.02.2023 tarihli, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 390.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı, konulu yönetim kurulu kararı 21.07.2023 tarihinde (bugün) 340.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı, olarak güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174259BIST