***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
21.07.2023 17:47
***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı Yönetim Kurulu Kararı Güncellemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Yönetim Kurulu Kararı tarihi ve tutarı güncellenmiştir.
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.07.2023
İhraç Tavanı Tutarı 340.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 05.07.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 24.02.2023 tarihli, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 390.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı, konulu yönetim kurulu kararı 21.07.2023 tarihinde (bugün) 340.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı, olarak güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174259
BIST