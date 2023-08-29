***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
29.08.2023 12:28
***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.07.2023
İhraç Tavanı Tutarı 340.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 05.07.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.08.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 24.08.2024
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.08.2023 tarih ve 49/1002 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracına ilişkin İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır. Kamunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tera Yatırım Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu.pdf
EK: 2 Tera Yatırım Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ve eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190180
BIST