***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 21.07.2023İhraç Tavanı Tutarı 340.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 05.07.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 24.08.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 24.08.2024Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.08.2023 tarih ve 49/1002 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracına ilişkin İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır. Kamunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Tera Yatırım Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu.pdfEK: 2 Tera Yatırım Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ve eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190180BIST