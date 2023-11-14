***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
14.11.2023 10:44
***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 12.09.2023
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.09.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.11.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 10.11.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 12.09.2023 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurt içinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 750.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 12.09.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Şirketimiz tarafından 750.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç başvurusu, 750.000.000 TL tutarında olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.11.2023 tarih ve 69/1492 sayılı karar ile onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217737
BIST