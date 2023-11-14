***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Araçları İhracına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 12.09.2023İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 12.09.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 10.11.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 10.11.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin 12.09.2023 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurt içinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 750.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 12.09.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Şirketimiz tarafından 750.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç başvurusu, 750.000.000 TL tutarında olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.11.2023 tarih ve 69/1492 sayılı karar ile onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu.pdfEK: 2 İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217737BIST