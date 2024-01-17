Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

17.01.2024 19:06
***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Tutar yeniden düzenlenmiştir.

Yetkili Organ Karar Tarihi 17.01.2024
İhraç Tavanı Tutarı 989.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 28.12.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile yurt içinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 2.200.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 28.12.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. 17.01.2023 (bugün) tarihli Yönetim Kurulu Kararı kapsamında bu tutar 989.000.000 TL olarak yeniden düzenlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241163


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:058.024
Değişim :  -0,10% |  -7,80
Açılış :  7.999  
Önceki Kapanış :  8.032  
En Düşük
7.983 En Yüksek
8.053
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEGMT 39,82 2.226.499.853 % 10,00  
KFEIN 74,25 55.848.400 % 10,00  
YAYLA 8,69 77.153.711 % 10,00  
SURGY 46,42 823.597.825 % 10,00  
GARFA 108,90 110.412.213 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,1218 30,1284 % 0,09  
Euro 32,7356 32,7504 % -0,03  
Sterlin 38,0456 38,2364 % 0,36  
Frank 34,6072 34,8157 % -0,57  
Riyal 8,0075 8,0476 % 0,06  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,53 22,56 % 0,66  
Platin 882,65 884,57 % 0,66  
Paladyum 921,90 925,22 % 0,66  
Brent Pet. 77,56 77,56 % 0,66  
Altın Ons 2.005,10 2.005,36 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru