***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.01.2024 19:06
***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Tutar yeniden düzenlenmiştir.
Yetkili Organ Karar Tarihi 17.01.2024
İhraç Tavanı Tutarı 989.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 28.12.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile yurt içinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 2.200.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 28.12.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. 17.01.2023 (bugün) tarihli Yönetim Kurulu Kararı kapsamında bu tutar 989.000.000 TL olarak yeniden düzenlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241163
BIST