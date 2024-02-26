***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Araçları İhracına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 17.01.2024İhraç Tavanı Tutarı 989.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 28.12.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 22.02.2024İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 22.02.2025Ek AçıklamalarŞirketimiz, yeniden düzenlenen 17.01.2024 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında, yurt içinde, nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin, 989.000.000 TL tutarına kadar, borçlanma aracı ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapılmıştır. Başvurumuz, SPK tarafından 22.02.2024 tarih ve 12/275 sayılı karar ile onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ihrac Belgesi.pdfEK: 2 Borclanma Araci Basvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251848BIST