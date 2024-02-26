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***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

26.02.2024 11:51
***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 17.01.2024
İhraç Tavanı Tutarı 989.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 28.12.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.02.2024
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 22.02.2025

Ek Açıklamalar
Şirketimiz, yeniden düzenlenen 17.01.2024 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında, yurt içinde, nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin, 989.000.000 TL tutarına kadar, borçlanma aracı ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapılmıştır. Başvurumuz, SPK tarafından 22.02.2024 tarih ve 12/275 sayılı karar ile onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ihrac Belgesi.pdf
EK: 2 Borclanma Araci Basvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251848


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