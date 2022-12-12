***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İzahname Ekleri Ek.5 Sermaye Artırımdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri Raporu ektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086749BIST