***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İzahname Ekleri Ek.10 Şirket'in 2019-2020-2021 yılları ile 30.06.2022 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait en büyük 10 kredili yatırımcı listesi ektedir.Saygılarımla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086754BIST