***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin "Muskebi Mah. Cumhuriyet Cad. N68/2 Bodrum / MUĞLA'' adresinde irtibat bürosu açma talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nca olumlu karşılanmıştır.Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076165BIST