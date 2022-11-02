***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.11.2022 12:32
***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin "
Muskebi Mah. Cumhuriyet Cad. N68/2 Bodrum / MUĞLA
'' adresinde irtibat bürosu açma talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nca olumlu karşılanmıştır.
Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076165
BIST
13:044.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 34,80
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.093
En Düşük
4.040
13:0418,6192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0331
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
13:0418,4557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0965
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4684
En Düşük
18,2949
13:04990,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,69
|Açılış
|: 990,94
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
991,51
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler13:04
|NTGAZ
|35,88
|179.697.734
|% 9,99
|
|VAKKO
|37,26
|13.069.504
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|139.888.584
|% 9,92
|
|ERCB
|85,00
|59.377.106
|% 9,68
|
|ALARK
|73,30
|1.006.192.721
|% 9,40
|
|ERBOS
|159,50
|184.553.661
|% -7,80
|
|EMNIS
|53,80
|28.944
|% -7,56
|
|HEDEF
|13,74
|65.402.222
|% -6,97
|
|LIDER
|45,00
|34.756.834
|% -6,76
|
|YAPRK
|49,04
|20.619.159
|% -6,41
|
|THYAO
|101,20
|2.981.263.386
|% -1,17
|
|ASELS
|34,58
|2.980.531.271
|% 3,72
|
|SASA
|126,40
|2.168.377.127
|% -3,88
|
|TUPRS
|394,80
|1.283.074.664
|% 1,23
|
|PETKM
|13,90
|1.217.091.019
|% 2,13
|
|EKGYO
|4,59
|1.038.287.961
|% 1,77
|
|ODAS
|8,33
|1.130.508.549
|% 6,25
|
|TSKB
|3,06
|400.812.292
|% 3,03
|
|SKBNK
|2,02
|262.413.229
|% 1,00
|
|IHLGM
|1,02
|116.463.890
|% 3,03
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6159
|18,6192
|% 0,18
|
|Euro
|18,4411
|18,4557
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,3364
|21,4434
|% 0,23
|
|Frank
|18,6006
|18,7127
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9388
|4,9636
|% 0,11
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.656
|7,48
|
|Altın Gr.
|990
|991
|5,38
|
|Cumhuriyet
|6.623
|6.723
|34,00
|
|Tam
|6.656
|6.707
|12,00
|
|Yarım
|3.243
|3.279
|6,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.638
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,67
|19,70
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,79
|0,04
|
|B. Petrol
|94,46
|94,46
|-0,19
|