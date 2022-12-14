***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.12.2022 14:55
***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Yatırım Hizmetleri Tebliği) ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının
Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (Yatırım Kuruluşları Tebliği) hükümleri çerçevesinde
mevcut durumda sahip olduğumuz yurtdışında "paya dayalı türev araçlar", "pay endekslerine dayalı
türev araçlar" ve "diğer türev araçlar" üzerinde işlem aracılığı faaliyet izninin, yurtdışında "paylar" ve
"diğer menkul kıymetler"le ilgil işlemleri de içerecek şekilde genişletmesi talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.12.2022 tarihinde onaylanmıştır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087094
BIST
18:055.067
En Yüksek
|Değişim
|: -3,61%
|| -189,69
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.042
18:0518,6380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0046
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
18:0519,8524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0370
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
18:051.085,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 1.085,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|1.313,40
|337.211.513
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|556.346
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|841.571.880
|% 10,00
|
|KUYAS
|27,98
|68.437.681
|% 9,98
|
|DGNMO
|8,84
|129.566.050
|% -9,98
|
|DIRIT
|4,63
|391.892
|% -9,92
|
|IHGZT
|1,65
|288.844.353
|% -9,84
|
|YESIL
|4,37
|45.059.937
|% -9,15
|
|METRO
|2,12
|72.811.766
|% -8,62
|
|KRDMD
|17,81
|16.261.200.620
|% -5,37
|
|THYAO
|137,00
|9.120.950.855
|% -4,86
|
|ASELS
|56,40
|8.692.594.857
|% -4,97
|
|AKBNK
|17,29
|6.521.073.234
|% -0,97
|
|VAKBN
|10,61
|6.363.803.647
|% 0,57
|
|KRDMD
|17,81
|16.261.200.620
|% -5,37
|
|EKGYO
|7,95
|5.826.385.532
|% 0,51
|
|SKBNK
|2,72
|1.933.113.515
|% -1,45
|
|VAKBN
|10,61
|6.363.803.647
|% 0,57
|
|YKBNK
|11,12
|5.519.611.509
|% -3,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6115
|18,6380
|% -0,02
|
|Euro
|19,8320
|19,8524
|% 0,19
|
|Sterlin
|23,0403
|23,1558
|% 0,29
|
|Frank
|20,0798
|20,2007
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9407
|4,9654
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|0,69
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.285
|7.336
|-8,00
|
|Yarım
|3.528
|3.587
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.769
|1.793
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,87
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,26
|0,04
|
|B. Petrol
|81,86
|81,86
|1,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MAKTK
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 6.18 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 715, 721 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -102, 48 kaybederek (% -1.81 ) 5, 546
-
17:58XU100
Endeks 5, 171 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 62 altında . İşlem hacmi 145, 820.00 milyon TL de
-
17:58HEDEF
Yüzde -6.10 oranında düşüşle 21.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 964 adet işlem
-
17:57HUNER
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 13.70 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 036, 848 adet işlem