***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarIII-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Yatırım Hizmetleri Tebliği) ve III-39.1 sayılı Yatırım KuruluşlarınınKuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (Yatırım Kuruluşları Tebliği) hükümleri çerçevesindemevcut durumda sahip olduğumuz yurtdışında "paya dayalı türev araçlar", "pay endekslerine dayalıtürev araçlar" ve "diğer türev araçlar" üzerinde işlem aracılığı faaliyet izninin, yurtdışında "paylar" ve"diğer menkul kıymetler"le ilgil işlemleri de içerecek şekilde genişletmesi talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.12.2022 tarihinde onaylanmıştır.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087094BIST