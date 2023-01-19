***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2023 15:02
***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Barbaros Mahallesi, Akzambak sokak, Uphill Towers N3A Uphill Towers B-blok Kat:15 D: 89 Batı Ataşehir" adresinde yeni irtibat bürosu açılmasına onay verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103170
BIST
15:465.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 6,25
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.453
En Düşük
5.349
15:4618,7991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8091
En Düşük
18,7301
15:4620,3404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0528
|Açılış
|: 20,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,3796
En Düşük
20,2399
15:461.154,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,75
|Açılış
|: 1.154,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.158,48
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler15:44
|VKING
|38,50
|1.607.452
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|180.068.682
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|114.798.553
|% 9,98
|
|IDGYO
|3,64
|9.068.197
|% 9,97
|
|SOKE
|13,25
|18.277.540
|% 9,96
|
|EUHOL
|2,30
|184.357.871
|% -8,00
|
|UZERB
|165,60
|726.181
|% -6,33
|
|PRDGS
|9,75
|387.918.863
|% -5,52
|
|KZBGY
|27,62
|311.200.538
|% -5,22
|
|GMTAS
|8,18
|57.515.242
|% -5,10
|
|THYAO
|153,70
|11.273.986.402
|% 3,09
|
|EREGL
|40,46
|4.696.393.099
|% -0,30
|
|ASELS
|61,65
|4.485.678.350
|% -2,22
|
|KRDMD
|19,43
|4.181.756.624
|% 0,05
|
|TUPRS
|582,10
|2.766.887.914
|% -0,67
|
|EKGYO
|8,50
|2.274.106.385
|% 0,95
|
|YKBNK
|9,69
|2.185.846.654
|% 0,31
|
|KRDMD
|19,43
|4.181.756.624
|% 0,05
|
|ISCTR
|11,67
|1.836.278.468
|% 2,55
|
|AKBNK
|17,55
|2.681.000.897
|% 1,09
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7916
|18,8049
|% 0,03
|
|Euro
|20,3198
|20,3290
|% 0,20
|
|Sterlin
|23,1524
|23,2685
|% 0,13
|
|Frank
|20,4333
|20,5564
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9893
|5,0143
|% 0,02
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|5,73
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.155
|4,22
|
|Cumhuriyet
|7.801
|7.919
|-38,00
|
|Tam
|7.841
|7.896
|17,00
|
|Yarım
|3.821
|3.864
|8,00
|
|Çeyrek
|1.916
|1.932
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,41
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,16
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,56
|84,56
|-0,42
|
Seans Raporu
15:44
daha fazla
-
15:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 81 artarak (% 0.35 ) 4, 813
-
15:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, SOKE, ONCSM, TNZTP, VKING, IDGYO, VBTYZ, SDTTR
-
15:59
TNZTP, SOKE, ARCLK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:59
PRDGS, KLSYN, MEGAP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:59
Bu seansda işlem gören 247 hisse senedinden 87 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 145 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem