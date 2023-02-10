***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin "Barbaros Mahallesi, Akzambak Sokak, N 3A Uphill Towers B-Blok Kat:15 D:89 Batı Ataşehir/İSTANBUL" adresinde Ataşehir İrtibat Bürosu açma izni , Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112553BIST