***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2023 11:38
***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.03.2023 Tarih ve 2023/21 sayılı Sermaye Piyasası Bülteninde, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'i ve III-39-1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'i uyarınca "Bireysel Portföy Yöneticiliği" faaliyet izni başvurusu uygun bulunmuş olup, yetkilendirme verilmesi olumlu karşılanmıştır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130105
BIST
13:044.839
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -57,29
|Açılış
|: 4.896
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.812
13:0419,1887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0211
|Açılış
|: 19,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
13:0420,9186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0198
|Açılış
|: 21,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8509
13:041.220,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,16
|Açılış
|: 1.220,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler13:04
|UZERB
|221,40
|1.957.176
|% 9,99
|
|EKSUN
|86,50
|30.621.173
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|40.014.502
|% 9,98
|
|OYAYO
|10,61
|7.373.892
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|26.130.408
|% 9,94
|
|DGGYO
|42,94
|3.429.446
|% -9,98
|
|ALFAS
|284,10
|789.816.406
|% -9,81
|
|GOKNR
|20,16
|876.560.977
|% -8,53
|
|IHAAS
|150,80
|18.831.072
|% -8,33
|
|MNDRS
|9,26
|68.729.179
|% -8,23
|
|TUPRS
|541,30
|1.314.752.352
|% 0,43
|
|AKFYE
|18,01
|1.273.098.100
|% -5,21
|
|KOZAL
|21,30
|1.009.702.604
|% 1,72
|
|EREGL
|35,82
|1.001.055.432
|% -0,28
|
|ASELS
|53,15
|987.743.821
|% 0,38
|
|SKBNK
|2,41
|331.709.848
|% 2,99
|
|AKFYE
|18,01
|1.273.098.100
|% -5,21
|
|ISCTR
|13,15
|773.674.405
|% -2,74
|
|YKBNK
|9,65
|517.122.320
|% -2,62
|
|EKGYO
|6,26
|327.726.130
|% -2,19
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1846
|19,1887
|% 0,11
|
|Euro
|20,9024
|20,9186
|% -0,09
|
|Sterlin
|23,6577
|23,7763
|% -0,08
|
|Frank
|20,8416
|20,9672
|% -0,31
|
|Riyal
|5,0961
|5,1217
|% 0,09
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-2,36
|
|Altın Gr.
|1.221
|1.221
|0,33
|
|Cumhuriyet
|8.215
|8.339
|57,00
|
|Tam
|8.235
|8.316
|-2,00
|
|Yarım
|4.037
|4.069
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.018
|2.035
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,89
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,74
|14,75
|0,01
|
|B. Petrol
|78,36
|78,36
|-0,24
|