***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.03.2023 Tarih ve 2023/21 sayılı Sermaye Piyasası Bülteninde, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'i ve III-39-1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'i uyarınca "Bireysel Portföy Yöneticiliği" faaliyet izni başvurusu uygun bulunmuş olup, yetkilendirme verilmesi olumlu karşılanmıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130105BIST