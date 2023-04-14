***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 12.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ileSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 11'inci maddesi kapsamındaŞirketimiz bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmasına, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde öngörülen lisanslara sahip Alper GÜR'ün 12.04.2023 tarihinden itibaren Yatırımcı İlişkileri Bölümü Direktörü olarak atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138939