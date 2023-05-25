***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.05.2023 19:17
***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun "III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i ve "III-39-1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ"i uyarınca "Bireysel Portföy Yöneticiliği" faaliyet izni başvurusu T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.03.2023 tarih ve 20/390 sayılı toplantısında uygun bulunmuş, 2023/21 sayılı Sermaye Piyasası Bülteninde ilan edilmiştir.
Şirketimiz 02.01.2015 tarih ve G-001 (348) sayılı "Geniş Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi" Bireysel Portföy Yöneticiliği faaliyet iznini içerir şekilde yeniden düzenlenmiş olup ekte yer almaktadır.
Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
İşbu duyuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153965
BIST
18:054.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 3,07
|Açılış
|: 4.440
|
|Önceki Kapanış
|: 4.425
|
4.471
En Düşük
4.404
18:0519,9311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0414
|Açılış
|: 21,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
19,9418
En Düşük
19,8779
18:0521,3829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0039
|Açılış
|: 22,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
|
21,5288
En Düşük
21,3484
18:051.244,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -7,02
|Açılış
|: 1.244,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,92
|
1.258,75
En Düşük
1.242,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|179,30
|478.768.471
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|38.517.352
|% 10,00
|
|ALFAS
|323,90
|1.120.784.223
|% 9,98
|
|LINK
|38,38
|24.336.114
|% 9,97
|
|PAMEL
|171,00
|72.447.737
|% 9,97
|
|RODRG
|44,02
|88.970.155
|% -9,98
|
|SAMAT
|21,12
|60.397.180
|% -9,97
|
|MARKA
|21,16
|899.448
|% -9,96
|
|AVHOL
|25,02
|254.912.820
|% -9,94
|
|BURVA
|35,20
|133.717.310
|% -8,24
|
|THYAO
|134,10
|3.772.753.760
|% 0,98
|
|SASA
|48,62
|2.232.974.094
|% -4,01
|
|CWENE
|141,90
|2.022.993.895
|% 6,53
|
|EUPWR
|79,45
|2.017.784.489
|% 2,71
|
|ISCTR
|10,42
|1.754.564.717
|% 2,06
|
|EKGYO
|6,46
|1.514.286.384
|% 4,70
|
|ISCTR
|10,42
|1.754.564.717
|% 2,06
|
|YKBNK
|9,02
|1.342.046.696
|% 3,56
|
|AKBNK
|14,30
|1.522.538.360
|% 2,51
|
|ODAS
|5,71
|394.705.307
|% -0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9177
|19,9520
|% 0,31
|
|Euro
|21,4018
|21,4118
|% 0,15
|
|Sterlin
|24,4831
|24,6058
|% -0,16
|
|Frank
|21,9060
|22,0380
|% 0,08
|
|Riyal
|5,3001
|5,3267
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|-14,90
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|-6,05
|
|Cumhuriyet
|9.164
|9.303
|-261,00
|
|Tam
|9.132
|9.382
|-233,64
|
|Yarım
|4.465
|4.588
|-130,00
|
|Çeyrek
|2.239
|2.294
|-58,00
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,79
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,62
|14,65
|-0,11
|
|B. Petrol
|76,21
|76,21
|-2,15
|